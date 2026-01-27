Maniobras de EEUU y Filipinas en aguas disputadas elevan la tensión con China

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del arrecife Subi ocupado por China en las islas Spratly, en el disputado mar de China Meridional

‍Los ejércitos de Filipinas y Estados Unidos navegaron juntos esta semana en un banco de arena disputado ‍en el mar de China ⁠Meridional, según informaron el martes las fuerzas armadas de Manila, en unos ejercicios conjuntos destinados a facilitar la cooperación entre los aliados del tratado.

Los compromisos militares entre ambos países se han disparado bajo el mandato del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que se ha acercado a Washington en respuesta a la creciente presencia de China en ‌el mar de China Meridional.

El undécimo simulacro de ⁠este tipo entre Estados Unidos ⁠y Filipinas desde noviembre de 2023 se celebró en el banco de arena Scarborough, en aguas del mar de ‍China Meridional, en la zona económica exclusiva de Filipinas, que China también reclama como ⁠parte de su territorio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El éxito ‌de estas actividades mejoró la coordinación, la competencia táctica y el entendimiento mutuo entre las fuerzas aliadas", dijeron las fuerzas armadas filipinas en un comunicado.

En el acto participaron la fragata filipina Antonio Luna, un buque ‌de patrulla ‌costera de la guardia costera filipina, así como dos aviones militares y un helicóptero.

El Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos desplegó el John Finn, un destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke ​que transitó por el estrecho de Taiwán hace dos semanas, y un helicóptero MH-60R Seahawk.

El martes, el Mando del Teatro Sur del ejército chino dijo que realizó una patrulla rutinaria en el mar de China Meridional entre el domingo y el lunes, sin especificar el lugar.

"Filipinas cooptó a países ‍de fuera de la región para organizar las llamadas 'patrullas conjuntas', perturbando la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", dijo en un comunicado.

"Las fuerzas de mando del teatro de operaciones salvaguardarán resueltamente la soberanía territorial ​nacional y los derechos e intereses marítimos, y defenderán con firmeza la paz y la estabilidad regionales".

China reclama la soberanía sobre ​casi todo el mar de China Meridional, incluidas partes de las zonas económicas exclusivas de Brunei, Indonesia, ⁠Malasia, Filipinas y Vietnam.

Con información de Reuters