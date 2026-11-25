Formosa intensificó el monitoreo de los ríos y puso en alerta sus sistemas de prevención ante una posible crecida del río Paraguay. Las autoridades siguen el desplazamiento de una importante masa de agua generada por lluvias de hasta 370 milímetros en sectores de la cuenca alta, en la frontera entre Brasil y Paraguay, cuyo impacto podría llegar al litoral formoseño en los próximos días.

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El escenario fue uno de los ejes de la quinta reunión del Comando de Emergencia, realizada este martes 24 de noviembre por la mañana. Participaron ministros del Poder Ejecutivo, responsables de organismos provinciales y jefes de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de coordinar las acciones ante el fenómeno meteorológico de El Niño.

Durante el fin de semana se registraron precipitaciones de consideración en distintos puntos de la cuenca del río Paraguay, aunque no hubo lluvias importantes en territorio formoseño, explicó en diálogo con AGENFOR el coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), Horacio Zambón.

Lluvias intensas en la cuenca alta

Según detalló Zambón, durante una de las jornadas se registraron alrededor de 190 milímetros en pocas horas, mientras que al día siguiente las precipitaciones alcanzaron entre 160 y 180 milímetros. En el sector de Puerto Murtinho, la acumulación de ambas jornadas llegó aproximadamente a los 370 milímetros.

Aunque Formosa no registró lluvias de consideración durante ese período, el volumen de agua acumulado en la cuenca alta se trasladará aguas abajo y tendrá impacto sobre el territorio provincial. Zambón indicó que el recorrido del agua desde Puerto Murtinho hasta el litoral formoseño demanda aproximadamente nueve días.

Por ese motivo, la provincia realiza un seguimiento de los registros de los puertos de Brasil y Paraguay, además de las mediciones locales en Puerto Pilcomayo y Puerto Formosa. "Estos escenarios tienen un tiempo de traslado, aproximadamente, por ejemplo, desde Puerto Murtinho a nuestro litoral fluvial son aproximadamente nueve días, pero ya ocurrió domingo, lunes, y hoy martes tres días, con lo cual el escenarix|o se aproxima", advirtió.

El funcionario recordó que días atrás el río Paraguay había alcanzado los 5,60 metros en el puerto de Formosa, aunque actualmente se encuentra en descenso. Al momento de la reunión, la altura era de aproximadamente 4,50 metros. La nueva onda de agua se sumará a ese escenario y su magnitud todavía está bajo análisis.

También se monitorea el comportamiento del río Paraná y de otros sectores de la cuenca, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Compuertas y estaciones de bombeo

Ante una eventual crecida, el Gobierno provincial prepara los protocolos de cierre de compuertas, el funcionamiento de las estaciones de bombeo y la coordinación de los organismos encargados de atender emergencias.

El operativo contempla tanto el impacto de los caudales provenientes de la cuenca alta como la posibilidad de lluvias locales. En ese caso, las estaciones de bombeo tendrán la tarea de retirar el agua acumulada en los cuencos y evitar que afecte el casco urbano de la ciudad de Formosa.

Zambón aseguró que las distintas áreas involucradas ya coordinaron sus intervenciones, que incluyen tareas hidráulicas, energéticas y de atención de urgencias.

El pedido de colaboración a los vecinos

El titular de la UPCA también pidió a la población que colabore con las tareas preventivas mediante la correcta disposición de residuos y la limpieza de cunetas y bocas de tormenta. El objetivo es evitar obstrucciones que dificulten el escurrimiento del agua hacia los cuencos y puedan comprometer el funcionamiento de los equipos de bombeo.

La provincia mantiene el monitoreo de los niveles de los ríos y la preparación de sus sistemas de prevención mientras espera el desplazamiento del agua acumulada en la cuenca alta.

En la quinta reunión del Comando de Emergencia participaron los ministros Jorge Abel González, Daniel Malich, Lucas Rodríguez, Gloria Giménez, Julio Aráoz y Juan Carlos Atencia. También estuvieron presentes el titular de REFSA, Benjamín Villalba; el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa; el subsecretario de la UPSTI, Lucas Vicente; y representantes de las fuerzas de seguridad.