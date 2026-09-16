ExpoBRA 2026: Santiago del Estero destacó su potencial ganadero y su aporte al desarrollo genético en la región

En el marco del desarrollo de la 19ª edición de ExpoBRA 2026, la Legislatura de Santiago del Estero destacó el potencial ganadero y agrícola de la provincia y destacó su rol estratégico en el sector. Los legisladores ponderaron el encuentro por su aporte al desarrollo genético y por la participación de productores y cabañeros de distintas regiones del país.

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En ese sentido, la Legislatura destacó el evento que se desarrolla en el Vivero San Carlos de La Banda, donde se reúnen representantes de diez provincias y se exhiben ejemplares de las razas Brangus, Braford y Brahman. La muestra fue presentada como un espacio relevante para el intercambio entre productores y para el avance de la actividad ganadera en el Norte Argentino.

El desarrollo de la genética ganadera

La 19ª edición de ExpoBRA comenzó este martes y cuenta con más de 420 animales inscriptos y alrededor de 80 cabañas, entendidas como establecimientos dedicados a la cría y selección de animales de raza. Participan productores y cabañas de Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Formosa y Mendoza, lo que amplía el alcance de la exposición y consolida su carácter regional y nacional.

En el marco, el ministro de Producción de Santiago del Estero, Néstor Machado, destacó el lugar que ocupa ExpoBRA dentro del calendario ganadero nacional y señaló que la muestra "ya está instalada en la agenda ganadera de la Argentina entre las tres principales exposiciones".

El funcionario también resaltó que se trata de una exposición con doble categoría A y valoró las actividades desarrolladas en pista. A su vez, destacó las capacitaciones que se realizan en paralelo, entre ellas una jornada organizada junto al Colegio de Veterinarios sobre factores y enfermedades que afectan la reproducción bovina.

Además, explicó que la mejora de la actividad requiere combinar distintos factores, entre ellos la genética, el trabajo de los cabañeros y el acompañamiento de profesionales de la medicina veterinaria y la ingeniería agronómica: "Buscamos articular con los distintos profesionales para que las tecnologías y la ciencia lleguen a los productores y permitan mejorar los factores productivos de Santiago del Estero".

Políticas para incorporar genética

Durante la muestra ganadera ExpoBRA, se destacó el acompañamiento del Gobierno provincial mediante beneficios a productores locales que adquieren reproductores en remates, con el fin de retener y perfeccionar la calidad genética de los rodeos. En un contexto de valorización del ganado y el ternero, la incorporación de genética de excelencia se consolida como una decisión estratégica frente a la agricultura, orientada a potenciar la fertilidad, eficiencia, adaptación ambiental e indicadores productivos.

Para ello, asociaciones como Braford, Brangus y Brahman impulsan el uso de tecnologías avanzadas, como la selección genómica y los DEPs, para evaluar atributos clave como la conversión alimenticia, la calidad de carne, la tolerancia al calor y la resistencia a parásitos en las zonas subtropicales.

Asimismo, la innovación en la cría aparece estrechamente vinculada al desafío de recomponer y aumentar el stock bovino en el Norte argentino tras los severos períodos de sequía. La progresiva recuperación de los campos y las lluvias ofrece un escenario propicio para la retención de hembras, acompañado por mejoras sustanciales en nutrición, manejo, identificación y desarrollo genético.

De este modo, la declaración otorgada por la Legislatura provincial reafirma la relevancia de ExpoBRA como un espacio clave de capacitación, comercialización y encuentro federal para impulsar el crecimiento de la ganadería argentina.