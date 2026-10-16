Expo Cannabis Argentina 2026: vuelve a La Rural con más de 300 marcas y 130 actividades

La séptima edición de Expo Cannabis Argentina se realizará el 23, 24 y 25 de octubre en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, con una agenda que reunirá propuestas vinculadas al cannabis medicinal, industrial y de uso adulto. El evento contará con más de 8.000 metros cuadrados de espacio exterior, una feria con más de 300 marcas, tres escenarios simultáneos y más de 130 actividades para el público, con beneficios exclusivos para los suscriptores de El Destape.

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La exposición convocará a científicos, médicos, veterinarios, cultivadores, especialistas técnicos, empresas, organizaciones, artistas y comunidades. Entre las principales novedades se encuentran las experiencias inmersivas, los talleres de cultivo y cocina, el lanzamiento de nuevas genéticas y productos, y un sector destinado a clubes cannábicos donde los visitantes podrán conocer sus propuestas y asociarse en el momento.

El Destape también tendrá beneficios especiales para quienes quieran participar de la feria. Los suscriptores podrán acceder a una promoción exclusiva de 2x1 en la compra de entradas para el viernes 23 de octubre, disponible a través de La Feria de El Destape. Además, la radio sorteará tres pares de entradas para esa misma jornada, con participación abierta a todos sus oyentes. El beneficio del 2x1, en cambio, está reservado exclusivamente para suscriptores.

Salud, ciencia y consultas gratuitas

Uno de los ejes centrales será el cannabis medicinal y sus aplicaciones en la salud humana y veterinaria. La programación incluirá consultas gratuitas con médicos y veterinarios, además de espacios dedicados a cosmética, productos de bienestar, hongos medicinales y nuevas prácticas terapéuticas.

Más de 100 profesionales, entre médicos, veterinarios, abogados y especialistas en cultivo y producción, estarán disponibles para responder preguntas de los asistentes. También habrá conferencias sobre los últimos avances científicos y tecnológicos vinculados al cannabis.

La edición 2026 contará, además, con el séptimo Concurso de Pósters Científicos sobre Cannabis, una iniciativa orientada a difundir investigaciones y promover el intercambio entre especialistas. La agenda científica se complementará con charlas y talleres sobre hongos adaptógenos y psilocibes, con la participación de biólogos, cultivadores y profesionales de la salud.

Los visitantes podrán participar de talleres de iniciación y perfeccionamiento del cultivo, conocer nuevas genéticas nacionales e internacionales y acceder a propuestas de venta legal de plantines y semillas. La exposición también reunirá a productores argentinos y empresas que presentarán novedades tecnológicas, insumos y servicios.

En el área de negocios habrá conferencias sobre el desarrollo de la industria cannábica, oportunidades de inversión y producción a mediana y gran escala. Otro de los temas centrales será la regulación: se debatirán los clubes cannábicos, la producción medicinal y los marcos normativos vinculados al uso adulto.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio a los distintos actores del sector y generar instancias de intercambio entre profesionales, empresas, organizaciones y público general.

Experiencias, gastronomía y actividades para familias

La feria también tendrá un componente cultural y recreativo. Entre las experiencias anunciadas figuran recorridos por instalaciones con hongos bioluminiscentes, propuestas para explorar los aromas de los cogollos, una galería de plantas cañameras, sesiones de meditación con sonido, respiración holotrópica y actividades de bioenergética.

La programación incluirá música, espectáculos, entretenimiento y un patio gastronómico con propuestas cannábicas. También habrá un espacio de encuentro y diálogo sobre autismo y una huerta interactiva para que niños y familias puedan conocer, tocar y plantar frutas, verduras y plantas aromáticas.

En cuanto a las entradas, los menores de 10 años y los mayores de 75 tendrán acceso gratuito. Jubilados y personas con discapacidad contarán con un descuento del 50%. Además, durante los tres días se ofrecerá una promoción de dos plantines por el precio de uno.