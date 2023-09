Rechazo gremial a la decisión del GCBA de que los docentes vayan a las escuelas el 21

El Ministerio de Educación porteño informó hoy al personal docente y no docente de las escuelas medias, técnicas, artísticas y normales del distrito que el jueves 21 de septiembre deberán concurrir presencialmente a los establecimientos ya que no estarán contemplados dentro del asueto estudiantil.

La resolución fue enviada a los directivos de las instituciones y lleva las firmas del subsecretario de Carrera Docente, Oscar Ghillione; y de la subsecretaria de Coordinación Pedagógica, María Lucila Feced Abal.

Según indicaron los funcionarios, la comunicación fue remitida “a fin de realizar aclaraciones respecto de las actividades a realizar en los establecimientos escolares el día del estudiante, previsto para todas las áreas del nivel secundario por la agenda educativa aprobada”.

“Si bien ese día se encuentra previsto el asueto estudiantil, el personal docente y no docente y los equipos de conducción deberán asistir y podrán optar por adelantar la realización de las jornadas de mejora institucional previstas o realizar encuentros de planificación y programación de la tarea docente y otras instancias de organización del trabajo escolar”, agrega.

Por último, agradece “una vez más el trabajo realizado diariamente y el compromiso de todos/as y cada uno/a y solicitamos la difusión de la presente a todas las supervisiones y escuelas a su cargo”.

Tras conocerse la orden del Ministerio que obliga, por primera vez, a los docentes a concurrir a las escuelas un 21 de septiembre, la Unión de Trabajadores de la Educación salió al cruce al manifestar que la medida “es un nuevo cambio inconsulto y unilateral de la agenda educativa interrumpiendo un lazo histórico de festejo entre estudiantes y docentes”.

“La nueva imposición sin contenido es una nueva pantomima”, indicaron desde el gremio docente que sostiene que las jornadas de mejora institucional propuestas por la cartera educativa deben ser “programadas, pensadas y no improvisada”.

Para la legisladora porteña del MST- Frente de Izquierda, docente e integrante del consejo directivo de Ademys, Vanesa Gagliardi, “esta medida de la ministra Soledad Acuña no tiene ningún sentido pedagógico ni educativo”.

“En lugar de estar pendientes de si vamos o no un día a la escuela cuando no hay estudiantes, debería resolver los problemas que venimos denunciando. Quizás crea que ese día en lugar de estudiantes podamos enseñarle a las ratas que no sacó de las escuelas. O subirnos los salarios, que siguen por debajo de la línea de pobreza y nos obligan al pluriempleo”, señaló.

Con información de Télam