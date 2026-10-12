“Están yendo por nuestra soberanía”: desde Formosa reclamaron que se cumpla la ley de financiamiento universitario

La decisión del Gobierno nacional de apelar el fallo judicial que declaró inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario volvió a encender las críticas desde el ámbito académico de Formosa. Referentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) cuestionaron la política educativa de la administración de Javier Milei y advirtieron sobre sus consecuencias para el sistema universitario público.

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Mónica Daldovo, doctora en Ciencias Sociales y docente ordinaria de la UNaF, sostuvo que existe “un plan sistemático de destrucción de parte del Gobierno nacional de la producción de conocimiento en la Argentina”. En ese sentido, alertó que las medidas oficiales ponen en riesgo la soberanía nacional y el desarrollo científico.

“Están yendo por nuestra soberanía”, afirmó Daldovo en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), al destacar el valor del sistema universitario argentino, al que definió como prestigioso y motivo de orgullo para el país.

La docente consideró que la apelación del fallo judicial refuerza sus cuestionamientos a la política nacional. Según expresó, no se trata de hechos aislados, sino de una orientación que afecta a las instituciones dedicadas a la ciencia y a las universidades públicas.

“Si por novena vez apelaron la decisión de la Justicia se confirma la intención de avanzar contra la calidad de la educación argentina", afirmó. También advirtió sobre las consecuencias que estas políticas pueden tener para el acceso a los estudios superiores y las posibilidades de progreso social.

“Sabemos que, pese a todo, la Universidad sigue siendo la mejor herramienta para la movilidad social en la Argentina. Y esto es lo que no quiere este Gobierno nacional”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, puso el foco en el deterioro de los ingresos del personal universitario y la reducción de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.

“Nosotros estamos defendiendo la Universidad pública y, por supuesto, que las leyes tengan su plena aplicación, porque para todo ciudadano argentino es lo fundamental”, manifestó.

En materia salarial, Olmedo indicó que hasta agosto la pérdida acumulada alcanzaba el 33,4% y advirtió que la inflación profundiza la caída del poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes. Además, estimó que la pérdida de recursos presupuestarios ronda el 44%, con consecuencias para las actividades cotidianas de las universidades.

La disputa judicial por el financiamiento universitario

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió la apelación al gobierno de Javier Milei en su cruzada contra el financiamiento universitario y elevó su recurso a la Cámara de Apelaciones, por lo que el DNU 759/2025 vuelve a su estado original. A menos de una semana de la marcha federal universitaria, y tras la toma pacífica del Palacio Pizzurno del miércoles, el juez Martín Cormick ordenó que se mantenga en pie la decisión mediante la cual el Poder Ejecutivo había promulgado a medias la Ley de Financiamiento Educativo.

Milei había apelado la sentencia de este semana que hacía lugar al amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en su reclamo para que se cumpla la Ley sancionada dos veces por el Congreso y que el Gobierno de Milei promulgó sin las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Según el Poder Ejecutivo, esa normativa promulgada por dos tercios del Congreso en octubre del 2025 no explicaba cómo iban a financiarse los nuevos gastos presupuestarios. Por eso Milei decretó que hasta que no se definiera no darían esos aumentos. La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, junto con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, las becas y recursos destinados a la investigación.

A pesar de la decisión judicial, el Gobierno no cumplió el plazo previsto de aplicación. Los rectores del CIN respondieron con una reunión frente a la Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la ley. Ese mismo día, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires realizaron una "sentada" en la Secretaría de Educacuón para presentar un petitorio. Después de tres minutos de reunión, fueron desalojados de forma violenta y el Gobierno avisó que los denunciará.