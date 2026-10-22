"El Estado no puede estar ausente": junto a sacerdotes y vecinos, Quintela recorrió las villas de Zabaleta y Soldati

"El Estado no puede estar ausente ni mirar hacia un costado cuando la gente más lo necesita", expresó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a sacerdotes, referentes comunitarios y vecinos en su recorrida en las villas Zabaleta y Soldati en la Ciudad de Buenos Aires. Durante las visitas, la situación social de los barrios populares expuso la necesidad de sostener la presencia estatal frente a las dificultades económicas que atraviesan las familias.

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Quintela también destacó la importancia de escuchar las demandas de cada comunidad y fortalecer las respuestas públicas ante las necesidades sociales.

El trabajo de las organizaciones comunitarias

Durante su recorrido, el gobernador se reunió con los sacerdotes Toto de Vedia y Adrián Bennardis, con quienes intercambió perspectivas sobre el escenario económico nacional y las dificultades que enfrentan los sectores populares.

En ese marco, uno de los curas afirmó que en ese lugar se contiene "a todos los chicos del barrio, porque se sabe que la Parrioca Caacupé es la casa de todos, no hay nada más lindo que un barrio crezca a través de la educación".

"Lo que conocemos históricamente es que la gente explota. Ahora implosiona. Nuestras familias están estalladas, el barrio está estallado. La crisis es hacia adentro, no hacia afuera, pero eso termina socavando toda nuestra realidad", opinó otro de los sacerdotes sobre la situación económica y social actual, y concluyó: "Lo que deseamos es que haya unidad y que se mire a la gente. Sólo con eso se le puede ganar a Milei".

Articulación para atender las demandas sociales

Los encuentros permitieron conocer experiencias de trabajo territorial vinculadas con comedores comunitarios, espacios educativos y centros de contención. En esos ámbitos, vecinos y organizaciones sociales desarrollan tareas cotidianas de acompañamiento a las familias que necesitan asistencia.

Quintela destacó el compromiso de los sacerdotes y trabajadores comunitarios, y señaló la importancia de conocer directamente las problemáticas de cada barrio para impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades concretas de la población.

"Nuestra obligación es caminar al lado de cada comunidad, escuchando sus demandas y construyendo solidaridad desde el territorio", sostuvo el mandatario. La visita también abrió un espacio de intercambio sobre el impacto de la situación económica nacional en los barrios populares y el papel que cumplen las instituciones religiosas y las organizaciones sociales frente a las dificultades de las familias.

En ese contexto, Quintela remarcó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado y los actores comunitarios para acompañar las iniciativas que se desarrollan en el territorio. La actividad formó parte de la agenda de encuentros con distintos sectores sociales que tiene el mandatario y sumó las experiencias de las comunidades de la Ciudad de Buenos Aires al diálogo sobre las respuestas necesarias frente a la crisis económica y social.