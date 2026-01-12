Policía española incauta récord de 10 toneladas de cocaína ocultas en cargamento de sal procedente de Brasil

La policía española efectuó la mayor incautación ‍de cocaína ⁠jamás realizada en alta mar, al interceptar un buque que transportaba casi 10 toneladas métricas de la droga ocultas en un cargamento de sal que se ‌dirigía de Brasil ⁠a Europa, informó ⁠el lunes la policía.

La operación condujo a la detención de ‍13 personas a bordo. El buque, ⁠que acabó quedándose ‌sin combustible, tuvo que ser remolcado a puerto por los guardacostas de Santa Cruz de Tenerife, ‌en ‌las Islas Canarias, informó la policía en un comunicado.

Los agentes recuperaron 294 fardos de droga ​y una pistola.

Imágenes mostraron a los agentes de policía utilizando palas y excavando con las manos para sacar la cocaína de debajo ‍de la sal, y luego formando una fila para trasladar los fardos al muelle.

En la operación internacional también ​participaron la Agencia Antidroga estadounidense, la Policía Federal brasileña, la ​Agencia Nacional contra la Delincuencia británica y las ⁠autoridades francesas y portuguesas.

Con información de Reuters