España expulsa al embajador de Nicaragua en medio de disputa diplomática

FOTO DE ARCHIVO-Simpatizantes de la oposición sostienen la bandera de Nicaragua durante una protesta para exigir elecciones más justas el 6 de noviembre en la ciudad de Diriamba

‍España ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua y de otro diplomático ‍de ese ⁠país, informó el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores, un día después de que Nicaragua expulsara al embajador de la nación europea y a su adjunto de Managua.

Las relaciones entre ambos países han estado tensas durante años debido a las recurrentes ‌críticas de Madrid a la ⁠represión del presidente Daniel ⁠Ortega contra figuras de la oposición, la sociedad civil y los medios independientes, así ‍como su respaldo a las sanciones de la Unión Europea vinculadas ⁠a los derechos humanos ‌y al retroceso democrático.

El ministerio afirmó que la medida fue estrictamente recíproca y calificó de injusta la decisión de Managua de expulsar a los ‌diplomáticos españoles.

“España ‌decidió ayer ordenar la expulsión del Embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en ​Madrid en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua", señaló la cartera.

"El gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano ‍de Nicaragua".

La disputa sigue a fricciones diplomáticas previas, incluida la llamada a consultas de España a su embajador en Nicaragua en 2021. Las relaciones se restablecieron posteriormente con ​nuevos nombramientos de embajadores en 2023.

El enviado español en Managua, Sergio Farré, fue nombrado ​en el cargo en diciembre, según el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno ⁠nicaragüense aún no ha dado una explicación oficial de las expulsiones.

Con información de Reuters