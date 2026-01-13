España endurecerá la ley de alquileres para contener el aumento de los precios

FOTO DE ARCHIVO. Una vista de dron muestra un edificio en construcción en un complejo de viviendas de Seseña, al sur de Madrid, España

El ‍Gobierno de España endurecerá aún más la normativa sobre alquileres y restringirá los contratos de arrendamiento a medio plazo ‍para contener la subida ⁠de los alquileres y evitar el abuso de precios, según un decreto que se aprobará en las próximas semanas, dijo el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España, uno de los países más visitados del mundo por los turistas, sufre una grave escasez de vivienda agravada por el auge del turismo, y se ha enfrentado en los últimos años a protestas masivas por la escalada ‌de los costes de la vivienda.

"Vamos a continuar ⁠interviniendo el mercado del alquiler", dijo ⁠Sánchez en un acto con motivo del inicio de las obras del mayor proyecto de vivienda pública de España.

El proyecto Campamento, retrasado ‍durante años, transformará un antiguo emplazamiento militar del oeste de Madrid en 10.700 viviendas asequibles de ⁠propiedad estatal.

Sánchez dijo que el decreto ‌incluiría una bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir los alquileres.

LÍMITES AL ALQUILER DE HABITACIONES Y CONTROLES EN ZONAS TENSIONADAS

También fijará un límite para la suma de los alquileres por habitaciones al nivel ‌de un ‌piso completo y aplicará controles en las zonas designadas como tensionadas.

Además, el Gobierno también endurecerá las condiciones para los contratos de alquiler de temporada e introducirá sanciones por su uso como sustituto de los arrendamientos a ​largo plazo, dijo Sánchez.

Las asociaciones de propietarios y los expertos afirman que la normativa actual favorece los arrendamientos a corto plazo frente a los de larga duración.

Sin embargo, la mayoría de las medidas en materia de vivienda deben ser aplicadas por las comunidades autónomas, muchas de las cuales están dirigidas por la oposición, que puede mostrarse ‍reacia a cumplirlas.

Con todo, la región nororiental de Cataluña, una de las más ricas del país, ha adoptado límites máximos para los alquileres de temporada y por habitaciones, y varias ciudades, entre ellas Madrid, han restringido los alquileres de apartamentos turísticos.

Los alquileres medios en ​España se han duplicado en la última década, muy por encima del crecimiento de los salarios.

Según el Banco de España, hay un déficit ​de vivienda de 500.000 hogares, y los datos oficiales muestran que en España solo se construyen unas 120.000 viviendas nuevas ⁠al año, una sexta parte de los niveles anteriores a la crisis financiera de 2008.

Con información de Reuters