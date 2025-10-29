España conmemora el aniversario de las mortales inundaciones de Valencia

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre junto a coches varados, tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, en Sedavi, Valencia, España

oct (Reuters) -El rey Felipe de España asistirá el miércoles a un funeral de Estado en la región oriental de Valencia, en el marco de una serie de actos para conmemorar el primer aniversario de las mortales inundaciones que se cobraron la vida de 237 personas.

Las autoridades encontraron la semana pasada una víctima de las inundaciones, las más catastróficas de Europa en más de cinco décadas.

Las riadas provocadas por las lluvias torrenciales arrasaron puentes, coches y personas y anegaron viviendas y aparcamientos subterráneos el 29 de octubre de 2024. Unas 229 personas murieron en la Comunidad Valenciana y otras ocho en otras partes de España.

Los vecinos de la zona tienen previsto colocar 229 mantas térmicas en representación de las víctimas en una plaza de Valencia.

Dos marchas silenciosas, portando antorchas, se unirán en Benetússer, uno de los suburbios de la ciudad de Valencia más afectados por las inundaciones.

La indignación por la gestión de la catástrofe continúa un año después, y decenas de miles de personas pidieron el sábado en una manifestación en Valencia la dimisión del líder regional conservador, Carlos Mazón.

Los manifestantes acusaron al Gobierno regional de no haber advertido a los ciudadanos con suficiente antelación durante la emergencia, enviando una alerta por SMS cuando muchos edificios ya estaban bajo el agua.

Un tribunal está investigando la gestión de la emergencia por parte de Mazón y su paradero ese día, después de que una periodista local dijera que había almorzado casi cuatro horas con él cuando se suponía que estaba en una reunión de los servicios de emergencia. Mazón se ha negado a dar detalles del almuerzo o a mostrar la factura del restaurante, pero afirma que se le mantuvo informado en todo momento por teléfono.

Gobierno aprobó el martes 5.000 millones de euros (5.800 millones de dólares) en avales para préstamos destinados a las empresas y hogares afectados por las inundaciones. Hasta la fecha, el Gobierno ha desembolsado más de 8.000 millones de euros para limpiar las zonas devastadas.

Las lluvias torrenciales y las consiguientes inundaciones repentinas fueron causadas por una depresión aislada a gran altitud ―denominada localmente DANA―, un fenómeno meteorológico altamente destructivo que se crea cuando el aire frío y el caliente se encuentran y producen potentes nubes de lluvia.

Suele producirse después de un verano caluroso, y los científicos creen que el fenómeno es cada vez más frecuente debido al cambio climático.

(1 dólar = 0,8575 euros)

Con información de Reuters