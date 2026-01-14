El alquiler vacacional en Ibiza se desploma mientras España lucha contra el turismo excesivo

FOTO DE ARCHIVO. Un camarero lleva bebida a los turistas mientras toman el sol en Playa d'en Bossa, en Ibiza, Islas Baleares, España

‍El número de alquileres turísticos de corta duración en Ibiza se redujo casi a la mitad ‍en 2025 con ⁠respecto al año anterior, a medida que las enérgicas medidas de España contra las viviendas vacacionales y el turismo excesivo empezaban a hacer mella.

La oferta de alquileres de corta duración en la popular isla turística es ahora un 80% inferior a la de 2017, según Exceltur. En toda España, los anuncios cayeron un ‌4% en el segundo semestre de ⁠2025 en comparación con el ⁠año anterior —la primera caída a nivel nacional—, aunque las tendencias variaron entre las 25 ciudades más grandes.

Las autoridades ‍están endureciendo las normas, ya que los residentes se quejan de que el ⁠aumento de los alquileres y ‌los precios de la vivienda están siendo impulsados por la demanda turística.

Ibiza ha intensificado las inspecciones para eliminar los anuncios no autorizados, según el sitio web del gobierno local, mientras que Barcelona ‌planea prohibir ‌todas las viviendas vacacionales para 2028.

MALLORCA SE UNE A LA OFENSIVA, PERO ALGUNAS CIUDADES ROMPEN LA TENDENCIA

Ibiza y Mallorca registraron los descensos más pronunciados en los alquileres de corta ​duración, mientras que centros costeros como Málaga y Almería siguieron aumentando su oferta de alojamientos turísticos, según Exceltur.

Las nuevas normas que obligan a los propietarios a registrar sus propiedades antes de publicarlas en plataformas como Airbnb están impulsando el cambio, según el vicepresidente de Exceltur, Oscar ‍Perelli.

Las viviendas vacacionales llevan años superando el crecimiento de los hoteles, ya que el auge del turismo en España la ha colocado a la par de Francia como primer destino turístico del mundo. Casi un ​tercio de los turistas siguen optando por las casas, que siguen siendo más baratas que los hoteles.

Ibiza registró el ​año pasado los mayores ingresos hoteleros de España por habitación, con 170 euros (198 dólares), un 6% ⁠más que en 2024, según Exceltur.

(1 dólar = 0,8571 euros)

Con información de Reuters