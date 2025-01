La empresa espacial de Bezos pone en órbita su cohete, pero fracasa en el aterrizaje del propulsor

Un cohete New Glenn, de Blue Origin, despega en su lanzamiento inaugural en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral

El cohete gigante New Glenn de Blue Origin despegó de Florida la madrugada del jueves en su primera misión al espacio, en el debut en la órbita terrestre de la compañía espacial de Jeff Bezos, que aspira a rivalizar con SpaceX en el negocio del lanzamiento de satélites.

Con treinta pisos de altura y una primera etapa reutilizable, New Glenn despegó alrededor de las 2 a.m. ET (0700 GMT) desde la plataforma de lanzamiento de Blue Origin en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, con sus siete motores tronando bajo un cielo nublado en su segundo intento de despegue esta semana.

Cientos de empleados de la sede central de la empresa en Kent (Washington) y de la fábrica de cohetes de Cabo Cañaveral (Florida) rompieron en aplausos cuando Ariane Cornell, vicepresidenta de Blue Origin, anunció que la segunda etapa del cohete había alcanzado la órbita, logrando un ansiado hito.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hemos alcanzado nuestro objetivo clave, crítico y número uno: hemos llegado a la órbita de forma segura", dijo Cornell en una retransmisión en directo de la empresa. "Y lo hemos conseguido a la primera."

La primera etapa reutilizable del cohete debía aterrizar en una plataforma flotante en el Océano Atlántico tras separarse de la segunda etapa, pero no lo hizo, confirmó Cornell. La telemetría del propulsor se apagó minutos después del despegue.

"De hecho, perdimos el propulsor", dijo Cornell.

La misión, que supone la culminación de una década de desarrollo multimillonario, marca el primer viaje de Blue Origin a la órbita terrestre en los 25 años transcurridos desde que Bezos fundó la empresa.

Bezos dijo a Reuters el domingo, antes del primer intento de lanzamiento de Blue Origin, que lo que más nervioso le ponía era el aterrizaje del propulsor.

No obstante, añadió que lograr el aterrizaje sería la "guinda del pastel" si conseguían el hito de poner la carga útil en órbita.

Dentro de la bahía de carga útil del New Glenn se encuentra el primer prototipo del vehículo Blue Ring de Blue Origin, una nave espacial maniobrable que la empresa planea vender al Pentágono y a clientes comerciales para misiones de seguridad nacional y de servicio a satélites.

El primer intento de lanzamiento del cohete, el lunes, se interrumpió hacia las 3.00 ET porque se había acumulado hielo en un conducto de combustible. El jueves, la empresa no mencionó ningún problema antes del lanzamiento.

Bezos supervisó el lanzamiento desde la sala de control de la misión de Blue Origin, a pocos kilómetros de distancia, con unos auriculares de gran tamaño y flanqueado por decenas de miembros del personal de lanzamiento. El consejero delegado de la empresa, Dave Limp, estaba a su lado.

Se espera que New Glenn siga adelante con una cartera de docenas de misiones por valor de cientos de millones de dólares, incluidos hasta 27 lanzamientos para la red de Internet por satélite Kuiper de Amazon, que rivalizará con el servicio Starlink de SpaceX.

Con información de Reuters