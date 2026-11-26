Formosa avanza con la construcción del Paseo de la Victoria, un nuevo espacio recreativo y turístico sobre la Costanera Vuelta Fermoza, que permitirá recuperar y poner en valor un sector de la ribera del río Paraguay. La obra tiene un avance del 20% y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) estima que estará finalizada entre mayo y junio de 2027.

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El proyecto se desarrolla sobre un terreno que durante años estuvo afectado por la erosión y los desmoronamientos provocados por el río. Como parte de los trabajos previos, ya se completó el muro de contención de hormigón armado que se extiende desde el mirador de madera hasta la calle Fotheringham.

La intervención permitió recuperar una franja de aproximadamente 330 metros de largo y entre 40 y 50 metros de ancho, que se había perdido por el avance del agua y la erosión de la costa formoseña, explicó en diálogo con AGENFOR el administrador general de la DPV, Javier Caffa.

Miradores, pasarelas y espacios recreativos

Una vez resuelta la contención de la ribera, los trabajos avanzan con el proyecto urbanístico del Paseo de la Victoria, que contempla distintos sectores para disfrutar del paisaje y generar nuevas actividades junto al río.

Según detalló Caffa, el espacio tendrá miradores para contemplar el río Paraguay, áreas de avistamiento, pasarelas peatonales y sectores destinados a quienes quieran correr o realizar actividades recreativas. También se instalarán juegos infantiles y un teatrino para la realización de espectáculos y shows de música en vivo.

El diseño incluye además un núcleo sanitario para hombres y mujeres y tareas de parquización con un sistema de riego automatizado. La propuesta apunta a convertir el sector recuperado en un espacio de encuentro para las familias y los visitantes.

"Es un espacio recuperado de la costa formoseña y aparte con una visión privilegiada de esta ‘curva’ Fermoza, que fue la que originó que nuestro fundador eligiera este emplazamiento para fundar nuestra ciudad", recordó el funcionario.

Una obra para recuperar la ribera

Caffa destacó que la construcción del muro de contención permitió resolver un problema histórico de erosión que afectaba a ese sector de la ciudad desde su fundación. La estructura de hormigón armado y el relleno posterior hicieron posible recuperar superficie costera y generar las condiciones necesarias para avanzar con el paseo.

"Un espacio de encuentro para todos los formoseños que admiran el río y que esto va a hacer que tengan un contacto directo en un lugar muy querido, muy simbólico, con mucha historia para los formoseños", concluyó.

Actualmente, la DPV inició los trabajos correspondientes al sector número uno, ubicado en las inmediaciones del Galpón C. Con un avance general del 20%, el organismo provincial prevé completar el proceso constructivo entre mayo y junio del próximo año.