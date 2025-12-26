EAU aplaude los esfuerzos saudíes para apoyar la seguridad en Yemen

Una valla publicitaria muestra la foto de Aidarous al-Zabidi, jefe del separatista Consejo de Transición del Sur de Yemen, en Adén

‍Emiratos Árabes Unidos acoge con satisfacción los esfuerzos de Arabia Saudí para ‍apoyar la ⁠seguridad y la estabilidad en Yemen y mantiene su compromiso de respaldar la estabilidad en el país, dijo el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU.

El principal grupo separatista del sur de Yemen, el Consejo de Transición del Sur (STC, por sus ‌siglas en inglés), que cuenta ⁠con el apoyo de ⁠Abu Dabi, ha expulsado al Gobierno respaldado por Arabia Saudí y reconocido internacionalmente de ‍su sede en Adén, al tiempo que reclamó un amplio control en ⁠todo el sur a ‌principios de este mes.

"Emiratos Árabes Unidos reafirmó su firme compromiso de apoyar todos los esfuerzos encaminados a fortalecer la estabilidad y el desarrollo en ‌Yemen", dijo ‌el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Arabia Saudí dijo el jueves que mantiene la esperanza de que el STC ponga fin ​a la escalada y retire sus fuerzas de las provincias orientales de Hadramout y Mahra.

El STC fue inicialmente parte de la alianza musulmana suní liderada por Arabia Saudí que intervino en Yemen en 2015 contra ‍los hutíes, alineados con Irán. Pero el grupo se ha vuelto contra el Gobierno y quiere el autogobierno en el sur.

Yemen ya ha estado marcado por una guerra ​civil desde 2014, con los hutíes controlando la parte norte del país, incluida la capital, ​Saná, tras obligar al Gobierno respaldado por Arabia Saudí a huir hacia el ⁠sur.

Con información de Reuters