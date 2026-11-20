Con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda en Santiago del Estero, el gobierno Elías Suárez entregó 510 casas en los barrios Parque del Río II, Almirante Brown y Villa del Carmen de la ciudad Capital. De esta manera más de 500 familias santiagueñas recibieron las llaves de su hogar mientras el Ejecutivo ya proyecta nuevas adjudicaciones para 2027.

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“Hoy estamos concretando esta primera entrega, que se hace posible por el esfuerzo del pueblo santiagueño y de una gestión ordenada presupuestariamente”, sostuvo el gobernador Elías Suárez este jueves 19 de noviembre en el acto de entrega de las viviendas sociales.

A través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), el mandatario destacó el logro tras recordar que el año pasado la Provincia tuvo que hacerse cargo con recursos propios de la terminación de 3.570 unidades habitacionales. En la misma línea, confirmó el próximo paso del plan: “En febrero o marzo del próximo año estaremos entregando más de mil viviendas a las familias que hoy están esperando cumplir ese sueño”.

Viviendas Sociales en Santiago

Asimismo, el mandatario puso en valor el plan anunciado el 26 de octubre para construir otras 1.500 unidades habitacionales con recursos provinciales, una iniciativa que apunta tanto a dar respuesta a la demanda de las familias como a sostener la actividad y el empleo en el sector de la construcción.

El mandatario provincial aseguró que el trabajo diario de la Provincia busca garantizar un horizonte claro para todos los santiagueños: “Crecer, desarrollarse y disponer de los servicios esenciales, con un techo digno y trabajo”.

Las viviendas entregadas están listas para habitar, equipadas con cocina, calefón, placares, alacenas y muebles bajo mesada. Además de estas terminaciones, la totalidad de los barrios inaugurados cuenta con redes de agua potable, gas natural, electricidad y cloacas, complementadas con obras de urbanización que incluyen veredas, cordón cuneta, calles consolidadas y alumbrado público.

Durante la recorrida por el predio, las autoridades realizaron una plantación simbólica de árboles como parte del programa ambiental Plantando Futuro. Finalmente, en el cierre de la ceremonia central, once familias recibieron las carpetas de adjudicación en representación de todos los nuevos adjudicatarios.