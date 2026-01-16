Orban intensifica su campaña contra Ucrania con una "petición" en plena batalla electoral

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ofrece una rueda de prensa internacional en Budapest, Hungría

El ‍primer ministro húngaro, Viktor Orban, que se prepara para unas elecciones difíciles en abril, dijo el viernes que ‍lanzaría una "petición nacional" para ⁠respaldar su política de rechazar la financiación de la UE para la vecina Ucrania, que lucha contra la invasión rusa.

Con la guerra sin visos de terminar y la economía húngara estancada, Orban ha planteado las elecciones como una elección entre la guerra y la paz, presentando a Ucrania como un país que no merece su apoyo y a su Gobierno como la única ‌salvaguarda contra el conflicto y los desbordamientos económicos.

Desde ⁠el año pasado, los carteles electorales ⁠del partido Fidesz de Orban han intentado asociar al líder de la oposición, Peter Magyar, con Bruselas y Ucrania, sugiriendo que votar ‍por su partido Tisza significa votar por los tanques y la guerra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La campaña de Orban ⁠se dirige principalmente a los votantes ‌rurales y se hace eco de sus anteriores campañas contra los inmigrantes, ya que la mayoría de las encuestas muestran que Fidesz va por detrás de Tisza.

Los detalles de la "petición" no estaban claros, pero parecía que se trataba de ‌un referéndum ‌informal, en forma de papeleta enviada a los ciudadanos.

"Todo el mundo recibirá esta (petición nacional) y tendrá la oportunidad de decir 'no' y decir, junto con el Gobierno, que no pagaremos", dijo Orban a la radio estatal ​el viernes, acusando a la oposición de ser pro-Ucrania.

Orban dijo, sin citar ninguna prueba, que la Unión Europea presionaría a Hungría para que enviara a sus jóvenes a luchar en Ucrania, "y existe el temor legítimo de que las fuerzas proucranianas cedan a la presión de Bruselas".

Magyar ha dicho que Tisza apoya la paz en ‍Ucrania, rechaza la idea del servicio militar obligatorio y no apoyará ninguna escalada en la guerra.

La Comisión Europea presentó el miércoles su propuesta de prestar a Ucrania 90.000 millones de euros.

En diciembre, cuando se cerró el plan, Hungría, Eslovaquia y República Checa aceptaron ​siempre que no les afectara financieramente.

Una encuesta realizada en diciembre por Policy Solutions y Zavecz Research indicaba una creciente oposición en Hungría ​a la financiación de la UE a Ucrania. En 2023, el 57% estaba a favor y el 41% en ⁠contra, pero el año pasado solo el 36% estaba a favor, con un 63% en contra.

Con información de Reuters