Néstor Grindetti en Merlo: "Confío que con Patricia Bullrich vamos a encontrar el mejor bonaerense para representarnos"

El precandidato a gobernador PRO, Nestor Grindetti recorrió el oeste del conurbano junto a la candidata a intendente local, Aldana Ahumada. "No me preocupa el desdoblamiento en la provincia, no estoy de acuerdo en cambiar las reglas de juego a mitad del partido pero vamos a competir igual y es una oportunidad de demostrar quién conoce más la provincia de Buenos Aires", expresó.

Acompañado de la senadora provincial y precandidata local, Aldana Ahumada y del diputado provincial, Adrian Urreli, la agenda de Grindetti en Merlo incluyó un encuentro con referentes y militantes de Juntos de Merlo y una reunión con vecinos en el Club Atlético y Social Belgrano de Merlo centro.

Consultado por las precandidaturas en la provincia, Grindetti expresó: "Confío que con Patricia (Bullrich) vamos a encontrar al mejor bonaerense para representarnos, yo me estoy preparando hace tiempo para ser gobernador, tengo la experiencia y el conocimiento de la provincia habiendo gobernado un municipio de más de medio millón de habitantes en pleno conurbano bonaerense, también están Javier (Iguacel) y Joaquin (De la Torre) con ellos compartimos el mismo equipo técnico y estamos analizando propuestas y programas de gobierno, estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo".

"Las PASO en la provincia nos han fortalecido en el 2021 y creo que lo volverán a hacer este año, nuestra oferta electoral es netamente bonaerense, basada en la experiencia de intendentes que han gobernado distritos complejos y que conocen muy bien la administración provincial, creo que es un valor agregado que la gente va a saber valorar", analizó Grindetti ante los medios locales.

Por último, respecto del posible desdoblamiento de las elecciones en la provincia, el jefe comunal lanusense reflexionó: "No me preocupa el desdoblamiento, no estoy de acuerdo en cambiar las reglas de juego a mitad del partido pero vamos a competir igual y es una oportunidad de demostrar quién conoce más la provincia de Buenos Aires".