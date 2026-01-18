Portugal vota en reñida carrera presidencial, con extrema derecha cerca de la segunda vuelta

Una persona deposita su voto en las elecciones presidenciales en Lisboa, Portugal.

Los votantes portugueses hacían cola en los colegios electorales el domingo para elegir a ‍un nuevo presidente, con ⁠encuestas de opinión que mostraban a tres candidatos, incluido el líder del partido de extrema derecha Chega, casi empatados para un puesto en una probable segunda vuelta.

En los cinco decenios transcurridos desde que Portugal se deshizo de su dictadura fascista, sólo una vez -en 1986- ha sido necesaria una segunda vuelta en unas elecciones presidenciales, lo ‌que pone de relieve lo fragmentado que ⁠se ha vuelto el panorama ⁠político con el auge de la extrema derecha y el desencanto de los votantes con los partidos mayoritarios.

En ‍Portugal, la presidencia es una función principalmente ceremonial, pero ejerce algunos poderes clave, como ⁠disolver el Parlamento, convocar elecciones ‌parlamentarias anticipadas y vetar leyes.

Alrededor de 11 millones de electores tienen derecho a voto. Los colegios electorales cerrarán a las 1900 GMT, los sondeos a pie de urna se esperan para una hora más ‌tarde y ‌los resultados se darán a conocer durante la noche.

El último sondeo preelectoral, publicado el viernes por la empresa Pitagorica, situaba al socialista Antonio José Seguro con un 25,1%, seguido del líder ​de Chega, André Ventura, con un 23%, y de Joao Cotrim de Figueiredo, diputado al Parlamento Europeo por el partido derechista y proempresarial Iniciativa Liberal, con un 22,3%.

En mayo, el partido antisistema y antiinmigración Chega, fundado hace apenas siete años, se convirtió en el principal partido de ‍la oposición en unas elecciones parlamentarias, al obtener el 22,8% de los votos.

Otros sondeos de la semana pasada daban a Ventura una ligera ventaja, pero siempre dentro del margen de error, y todas las proyecciones de segunda ​vuelta apuntan a que perderá debido a su alto índice de rechazo, superior al 60% de los votantes.

Hay otros ​ocho aspirantes, entre ellos Luis Marques Mendes, respaldado por los socialdemócratas de centroderecha en el poder, y ⁠el almirante retirado Henrique Gouveia e Melo, que dirigió la campaña de vacunación contra el COVID-19, cada uno con más del 11%.

