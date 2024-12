"Está incumpliendo la ley": el duro descargo contra Milei tras la prórroga del Presupuesto 2025

El gobierno de Javier Milei publicó este lunes el decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes. En este marco, una de las provincias que más se pronunció para el tratamiento del Presupuesto fue La Rioja, debido a la necesidad de obras públicas e infraestructura para el territorio.

A través de sus redes sociales, la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, aseguró que "la insensibilidad de este Gobierno Nacional con los miles de argentinos y argentinas que sufren estas políticas de hambre se supera cada vez más". "Además, por supuesto, de que está incumplimiendo la ley, pero a esto ya nos tiene acostumbrados", agregó.

Por su parte, el diputado Ricardo Herrera señaló: "Para cumplir con sus objetivos de ahogo y perjuicio a las provincias no les conviene tener una ley de Presupuesto".

"El Presidente termina el año como lo empezó: ajustando a las provincias, a los trabajadores, a las personas jubiladas, la educación, la salud y coartando toda posibilidad de desarrollo", concluyó contundente.

Cabe destacar que, previamente, Pedrali ya se comunicó con El Destape 1070 la primera vez que Milei prorrogó el Presupuesto. "Al no querer tratar el Presupuesto 2025 se deja en claro que no hay un plan de Gobierno por parte de Nación. No hay mayor previsibilidad para las provincias que tener un presupuesto, que es una herramienta fundamental para que la ciudadanía también controle qué es lo que hace el Gobierno, que es lo que aportamos todos los argentinos por nuestro presupuesto", puntualizó.

La Legislatura de La Rioja aprobó el Presupuesto 2025

Durante la 18° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de La Rioja, la Legislatura provincial aprobó el Presupuesto 2025 con un monto total de $1.382.773.230.776. Este presupuesto tiene como prioridades la inversión en educación, salud, seguridad y desarrollo social, con el objetivo de atender las necesidades de las y los riojanos,

La vicegobernadora Teresita Madera, al respecto, destacó: "Nuestro gobernador prioriza con este presupuesto el salario de las y los trabajadores. El presupuesto aprobado permite previsibilidad y contempla los aumentos salariales previstos para el próximo año, en un contexto donde el Gobierno Nacional ha decidido desfinanciar políticas públicas esenciales".

"La Rioja busca poder ir cubriendo estos espacios, para acompañar y contener a nuestra gente; como sucedió este año con por ejemplo el incentivo docente, la tarifa energética", enfatizó la funcionaria.

El presupuesto contempla una inversión significativa en áreas estratégicas como educación, salud, seguridad y desarrollo social, que, según Madera, representan pilares esenciales para garantizar el bienestar de la población. Este enfoque busca mitigar las dificultades generadas por el contexto nacional, donde la reducción de fondos para políticas públicas afectó a varias provincias.