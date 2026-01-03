Protección de la flora y fauna local: Formosa realizará obras de mantenimiento en la Reserva Guaycolec

A partir de las políticas ambientales y de cuidado de la fauna local, el gobierno de Formosa informó que la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec se encontrará cerrada con el fin de realizar tareas de mantenimiento clave. A través de lo informado por el Ministerio de Producción y Ambiente provincial, tras los arreglos volverán a su horario habital.

La Reserva de Animales Silvestres Guaycolec es un área natural protegida y centro de conservación de fauna silvestre ubicada en la provincia de Formosa, a aproximadamente 25 kilómetros de la ciudad capital, sobre la Ruta Nacional Nº 11. Este espacio cumple un rol fundamental en la protección de la biodiversidad y en la preservación de las especies propias del Chaco Formoseño y de otras regiones del país.

Guaycolec funciona como un centro de rescate, rehabilitación y conservación de animales silvestres, el que recibe ejemplares que provienen principalmente de decomisos por tráfico ilegal, situaciones de tenencia indebida, rescates y operativos realizados por organismos provinciales y fuerzas de control. Muchos de estos animales no pueden ser reinsertados en su hábitat natural, por lo que permanecen bajo cuidado especializado en la reserva.

En el predio se alojan diversas especies, entre ellas yacarés, carpinchos, monos carayá, pumas, ciervos y una amplia variedad de aves autóctonas, lo que convierte al lugar en un espacio clave para la conservación y el conocimiento de la fauna regional. El trabajo técnico incluye atención veterinaria, seguimiento sanitario y manejo responsable de los ejemplares.

Además de la protección animal, la reserva desarrolla acciones de educación ambiental, investigación y concientización, destinadas a promover el respeto por la naturaleza y a prevenir el comercio ilegal de fauna silvestre. La gestión está a cargo del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de sus organismos ambientales, consolidando a Guaycolec como un espacio estratégico para la conservación y el cuidado del patrimonio natural provincial.

Según informaron las autoridades del parque y funcionarios de la cartera provincial, tras los arreglos, Guaycolec volverá a funcionar como siempre, los días sábado, domingo y feriados de 9 a 16 horas, durante todo la temporada de verano.