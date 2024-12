Los datos económicos de Milei no cierran y las críticas no cesan: "Vive en un país imaginario" El diputado formoseño Agustín Samaniego cuestionó los datos presentados por el presidente en su discurso, a un año de su gestión, y advirtió que el ajuste "no cayó sobre las espaldas de la casta".

18 de diciembre, 2024 | 14.48 A un año de la gestión del presidente Javier Milei, las repercusiones continúan. El diputado Agustín Samaniego, presidente del Bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Formosa, se refirió al discurso del mandatario y advirtió que, en lugar de lo que se ha sostenido durante este tiempo, el ajuste libertario "no cayó sobre las espaldas de la casta, sino sobre la clase media, los trabajadores y los más humildes”. “El Presidente vive en un país imaginario, en una realidad absolutamente distinta a la del pueblo argentino. Describe un país que realmente no existe. Mintió durante la campaña, haciendo promesas que después no cumplió, y ahora también está mintiendo acerca del diagnóstico de la economía”, manifestó el legislador provincial en una entrevista con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). Sobre el anuncio de las cifras que se alcanzaron durante 2024, Samaniego sostuvo que se trataa de "medias verdades”, ya que no reconoce los datos económicos objetivos, de la caída del consumo, la economía, la construcción ni la industria. "Él interpreta que en este barco sobramos muchas personas. Pero, en vez de agrandar el barco y tratar de contener a todos los argentinos, lo que ha hecho es tirar por la borda a muchos argentinos”, expresó el funcionario formoseño sobre el proyecto de motosierra con el que gestiona Javier Milei. En ese sentido, retomó sobre la situación financiera del país y advirtió: “Este déficit cero que Milei presenta como un triunfo, realmente es una catástrofe para los argentinos. Ha recaído el ajuste no sobre los empresarios, los que detentan el poder económico, los poderosos y los ricos, sino fundamentalmente sobre la clase media, los trabajadores y los más humildes”, y lamentó que “es un sacrificio realmente inútil porque ningún país del mundo ha salido por la vía que él pretende”. MÁS INFO Gildo Insfrán "Quieren proscribir a Insfrán": el duro reclamo hacia la oposición local Por último, Samaniego se refirió al clima que se percibe en la provincia y sostuvo: “Son momentos de incertidumbre por parte de la gente, de desesperanza, de muy poco optimismo con respecto a lo que pueda pasar en el futuro. Desde el movimiento nacional y popular debemos generar una alternativa que brinde certeza acerca de lo que pueda pasar mañana. Debemos recuperar a la Argentina de esta verdadera tragedia en la que estamos viviendo”. Sin deudas ni déficit: el cierre económico de Formosa El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, evaluó el desempeño económico de la provincia en 2024, y destacó un panorama favorable frente a la recesión impulsada por la política de ajuste nacional. Según Ibáñez, la provincia logró cerrar el año sin deudas ni déficit, cumpliendo con el pago a los agentes estatales, los programas sociales y las obras públicas provinciales. "A nivel nacional nosotros no estamos de acuerdo con esta política económica, con lo que pasa con los jubilados, con los universitarios, la parálisis de la obra pública, la no transferencia de fondos a las cajas provinciales. Con todas esas cosas no podemos estar de acuerdo en absoluto", remarcó el funcionario en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). En esa línea, remarcó que a nivel provincial "la realidad es otra", y enfatizó que Formosa administra su presupuesto de forma tal que no tienen "deuda ni bonos", en moneda extranjera. TWITTER

