La Rioja registró una caída real del 83,4% en los fondos no automáticos enviados por el Gobierno nacional durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado. Los datos surgen de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), difundido por la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia.

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Entre enero y septiembre, las transferencias enviadas desde la administración central acumularon un total de $2.817 millones a valores ajustados por inflación. Este volumen de recursos refleja un reparto sumamente acotado en términos federales, ya que representó apenas el 0,3% del monto global que el Estado nacional distribuyó bajo este mismo concepto en el conjunto del país.

El análisis sobre el destino específico de esas partidas deja en evidencia la virtual paralización del financiamiento nacional para proyectos de infraestructura. Según el desglose presupuestario, la casi totalidad de los fondos ingresados, $2.805 millones, lo que equivale al 99,6% del total, fue absorbida por los gastos corrientes necesarios para garantizar el funcionamiento cotidiano, lo que dejó un margen prácticamente nulo para la inversión en obra pública.

Los gastos de la provincia

Por el contrario, apenas $12 millones, el 0,4% del total, se orientaron a gastos de capital, rubro que comprende tanto la ejecución de obras públicas como la adquisición de equipamiento. Cabe aclarar que el relevamiento contabiliza únicamente las transferencias presupuestarias no automáticas o discrecionales. Como programas nacionales, convenios y asistencia financiera específica, por lo que deja fuera de este cálculo a la coparticipación federal, el principal ingreso de la provincia, que se gira de manera automática por ley.

Este recorte en las partidas discrecionales restringe de forma significativa los fondos de origen nacional disponibles para sostener programas y proyectos de infraestructura en La Rioja y sus municipios, lo que obliga por a la administración provincial como a los gobiernos locales a cubrir esas demandas con recursos propios.

El reclamo a Nación

En el marco del debate por el Presupuesto 2026 en la Legislatura riojana, el diputado justicialista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Oscar Chamía, advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa la provincia producto de una deuda nacional de 1.300 millones de dólares por el punto de coparticipación, lo que impide otorgar aumentos salariales y dinamizar el consumo local.

El legislador calificó el plan económico de Javier Milei como un ajuste que beneficia al sector financiero en detrimento de las provincias del norte, y denunció la paralización total de fondos nacionales para obra pública, convenios de agua y energía, el Fondo Educativo, programas de salud como Remediar y la entrega de la copa de leche en escuelas y comedores.