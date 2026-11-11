Efecto Milei: la desregulación nacional de los registros del automotor impactó en Formosa y dejó gestiones paralizadas

El cierre del Registro de Motovehículos de Formosa, en el marco del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, generó preocupación entre concesionarias, empresarios y particulares que tenían gestiones administrativas en curso. La dependencia dejó de funcionar el viernes de la semana pasada y, según denunciaron desde el sector comercial, la decisión se produjo sin una comunicación oficial previa que permitiera conocer cómo continuará la prestación del servicio.

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Freddy Vera, empresario del rubro e integrante de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motovehículos (CADECOM), manifestó su sorpresa por el cierre y cuestionó la falta de información sobre la reorganización de las tareas registrales. Según explicó, las concesionarias se encontraron con las puertas cerradas y con documentación de operaciones que todavía no habían podido completar.

“De ninguna manera esperábamos nada, no teníamos ninguna información. El registro se cerró ya el viernes de la semana pasada”, relató Vera en comunicación con medios locales. También señaló que aguardaban alguna comunicación del responsable de la dependencia, Darío Vía, pero que no recibieron novedades sobre la medida ni sobre los pasos que debían seguir para resolver los trámites pendientes.

La situación no solo afecta a las empresas que comercializan motocicletas, sino también a los compradores particulares que iniciaron gestiones antes del cierre. El empresario indicó que varias concesionarias de la capital provincial habían presentado documentación para patentar unidades y ahora desconocen cómo podrán finalizar esos procedimientos.

“Estamos en una incertidumbre porque no nos avisaron nada. Los empleados del registro tampoco saben nada de cuál va a ser su futuro”, advirtió.

El sistema RUNA no reemplaza todas las funciones registrales

En medio de la incertidumbre, Vera explicó que existe una herramienta alternativa para realizar las inscripciones iniciales de motocicletas nuevas: el sistema RUNA. Esta modalidad permite que las concesionarias gestionen el patentamiento directamente desde sus establecimientos, por lo que los compradores pueden retirarse con la documentación correspondiente a la inscripción de sus unidades.

“Hoy vendo una moto y prácticamente el dueño ya se va con su patente, porque lo hacemos en el concesionario”, detalló.

Sin embargo, el representante del sector aclaró que el sistema no reemplaza la totalidad de las prestaciones que brindaba el Registro de Motovehículos. Entre las gestiones que continúan dependiendo de las oficinas registrales mencionó las transferencias de unidades usadas, los trámites por pérdida de documentación y otros procedimientos administrativos.

Por ese motivo, el cierre dejó sin resolución distintas operaciones que ya estaban iniciadas y generó dudas sobre dónde deberán realizarse esas gestiones mientras no exista una alternativa formal de atención.

Reclaman una alternativa para sostener el servicio

La preocupación también está vinculada con el volumen de operaciones que registra el mercado local. De acuerdo con los datos aportados por Vera, en Formosa se patentan aproximadamente 2.000 motocicletas por mes, una cifra que refleja la importancia de este tipo de vehículos dentro del movimiento comercial provincial. Según el empresario, las operaciones de motovehículos incluso superan ampliamente a las de automóviles.

Ante este escenario, Vera planteó como posible alternativa que algunos de los registros del automotor que funcionan en la ciudad de Formosa incorporen las tareas correspondientes a motocicletas. Actualmente existen cuatro dependencias de ese tipo en la capital y consideró que una o dos podrían absorber esos procedimientos para garantizar la continuidad del servicio.

El planteo apunta a evitar que los usuarios deban enfrentar mayores dificultades para realizar transferencias, recuperar documentación o completar expedientes que quedaron pendientes tras el cierre.

Por otra parte, el integrante de CADECOM adelantó que la situación será planteada en un encuentro de la cámara, del que participará el director de la Dirección Nacional. Según indicó, el funcionario ya estaría al tanto de lo ocurrido.

La expectativa del sector comercial es obtener una respuesta que permita definir cómo se reorganizarán las tareas registrales en Formosa, resolver las operaciones administrativas que quedaron paralizadas y establecer un mecanismo de atención para los particulares.