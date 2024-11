Trump elige al excongresista Sean Duffy como secretario de Transporte de EEUU

FILE PHOTO: Rep. Sean Duffy questions Federal Reserve Chairman Jerome Powell during his testimony before a House Financial Services Committee hearing on the "Semiannual Monetary Policy Report to Congress", at the Rayburn House Office Building in Washington

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que va a nominar al excongresista por Wisconsin y presentador de Fox Business News Sean Duffy para ser secretario de Transporte. Si se confirma, Duffy supervisará las políticas de aviación, automoción, ferrocarril, tránsito y otras políticas de transporte en el departamento, con un presupuesto de alrededor de 110.000 millones de dólares, así como la importante financiación que queda bajo la ley de infraestructura de 2021 del Gobierno de Biden de un billón de dólares y estaciones de carga de vehículos eléctricos. "Estoy ansioso por ayudarle a marcar el comienzo de una nueva edad de oro del transporte", escribió Duffy en redes sociales. Trump ha prometido revertir las normas sobre emisiones de vehículos del Gobierno de Biden. Ha dicho que planea comenzar el proceso de deshacer las estrictas normas de emisiones del Gobierno de Biden finalizadas a principios de este año tan pronto como asuma el cargo. Estas normas reducen las emisiones en un 50% para 2032 con respecto a los niveles de 2026 y obligan a los fabricantes de automóviles a fabricar más vehículos eléctricos. Duffy se enfrentará a una serie de importantes problemas de transporte. Las muertes por accidentes de tráfico en Estados Unidos han disminuido este año, pero siguen estando muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19. La tasa de mortalidad sigue siendo más alta este año que en cualquier año anterior a la pandemia desde 2008. Se enfrentará a presiones para que suavice las normas sobre automóviles autoconducidos, como piden Tesla y otros fabricantes de automóviles. Trump dijo que Duffy dará prioridad a "la excelencia, la competencia, la competitividad y la belleza a la hora de reconstruir las autopistas, túneles, puentes y aeropuertos de Estados Unidos. Se asegurará de que nuestros puertos y presas sirvan a nuestra Economía sin comprometer nuestra Seguridad Nacional". Duffy supervisará la mejora continua de la vigilancia de Boeing. La Administración Federal de Aviación, que forma parte del Departamento de Transporte, limitó la producción a 38 aviones 737 MAX al mes en enero, después de que un panel de puerta al que le faltaban cuatro tornillos clave se desprendiera de un 737 MAX 9 de Alaska Airlines en pleno vuelo ese mismo mes, dejando al descubierto graves problemas de seguridad en Boeing. También decidirá si prosigue la campaña del Gobierno de Biden en favor de los derechos de los pasajeros aéreos y si aprueba más empresas conjuntas de aerolíneas. Duffy también estará a cargo de la supervisión de las empresas dirigidas por Elon Musk, que ha participado estrechamente en la transición de Trump. El Departamento de Transporte está investigando a Tesla Autopilot, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha propuesto multar a SpaceX por violar las normas sobre licencias espaciales. Musk ha pedido la dimisión del administrador de la FAA, Mike Whitaker. La persistente escasez de controladores ha retrasado los vuelos y en muchas instalaciones, mientras que una serie de incidentes con aviones de pasajeros resueltos por un escaso margen han suscitado preocupaciones de seguridad. El Congreso también ha estado estudiando importantes reformas de la seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento en febrero de 2023 de un tren de Norfolk Southern en East Palestine, Ohio. Duffy también se encargará de supervisar la financiación de miles de millones de dólares para proyectos ferroviarios de alta velocidad y de Amtrak. Un antiguo ejecutivo de Uber, Emil Michael, que estuvo seriamente en la contienda por el puesto, felicitó a Duffy y dijo que "era el honor de toda una vida ser siquiera considerado". Con información de Reuters