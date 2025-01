Presentan acusación contra postulante de Trump al Pentágono antes de que se vote su nombramiento

Ceremonia de inauguración del segundo mandato presidencial de Trump

La excuñada de Pete Hegseth dijo el martes en una declaración jurada a senadores que el elegido del presidente Donald Trump para dirigir el Pentágono abusó de su segunda exesposa hasta el punto de que una vez ella se escondió en un armario y dio a sus amigos una palabra clave para usar en caso de crisis.

"Creo que Samantha temía por su seguridad", dijo Danielle Hegseth, que estuvo casada con el hermano de Pete Hegseth, en una declaración jurada firmada tras una solicitud del 18 de enero del senador Jack Reed, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado.

Pete Hegseth niega haber abusado de Samantha Hegseth.

Reuters revisó una copia de la declaración jurada, fechada el 21 de enero, que también contiene acusaciones contra Hegseth por abuso de alcohol y comentarios que Danielle Hegseth consideró ofensivos, incluyendo gritos de "¡No significa sí!" en un bar en 2013, de los que dijo haber sido testigo.

En la declaración jurada, ella entendió que Hegseth quería indicar la creencia de que los hombres no necesitan obtener el consentimiento sexual de las mujeres.

"Como le dije al FBI, también he escuchado a Hegseth decir que las mujeres no deberían tener derecho al voto y que no deberían trabajar", dijo a NBC News.

El abogado de Hegseth, Timothy Parlatore, dijo a Reuters que leyera su declaración dada a otros medios.

Según NBC, Parlatores dijo que Samantha "nunca ha alegado que hubiera ningún abuso, firmó documentos judiciales reconociendo que no lo hubo y recientemente reafirmó lo mismo durante su entrevista con el FBI".

Samantha Hegseth no pudo ser localizada para hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Samantha Hegseth fue citada diciendo a NBC News, que informó por primera vez de la declaración jurada: "No hubo abuso físico en mi matrimonio".

Las acusaciones se conocen cuando el Senado, liderado por los republicanos, se prepara para votar la confirmación de Hegseth. La escasa mayoría oficialista en el Senado significa que Hegseth puede perder el apoyo de no más de tres senadores para ser confirmado.

Reed dijo en un comunicado el martes que las numerosas acusaciones contra Hegseth en los últimos meses "requieren una investigación exhaustiva de los antecedentes."

Varios episodios en torno a Hegseth han preocupado a los legisladores demócratas, incluida una denuncia de agresión sexual de 2017 contra Hegseth que no dio lugar a cargos.

Hegseth también ha sido acusado de beber en exceso y de mala gestión financiera en organizaciones de veteranos. Hegseth ha prometido abstenerse del alcohol si es confirmado y ha dicho que cometió errores financieros mientras dirigía esas organizaciones, pero niega haber cometido irregularidades.

En un incidente ocurrido en 2021 del que Reuters informó por primera vez, un compañero de la Guardia Nacional del Ejército tachó a Hegseth de "amenaza interna" por sus tatuajes. Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Hegseth mencionó el incidente, que le llevó a ser retirado del servicio de la Guardia en Washington durante la toma de posesión de Biden.

