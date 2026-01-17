Los negociadores de paz ucranianos llegan a EEUU para entrevistarse con funcionarios de Trump

Imagen de archivo de Jared Kushner, yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, durante la cumbre de la "Coalición de los Dispuestos", en el Palacio del Elíseo, París, Francia.

‍Los negociadores de paz de Ucrania llegaron a Estados Unidos el sábado para ‍mantener conversaciones sobre ⁠los detalles de un acuerdo propuesto para poner fin a la guerra de cuatro años con Rusia, dijo el jefe de la oficina del presidente ucraniano.

Kyrylo Budanov afirmó que la delegación se reunirá con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el yerno del ‌presidente Donald Trump, Jared Kushner, ⁠y el secretario del Ejército ⁠de Estados Unidos, Daniel Driscoll.

"Ucrania necesita una paz justa. Estamos trabajando para lograr resultados", dijo ‍Budanov, exjefe de inteligencia militar, en la aplicación Telegram.

Trump ha estado ⁠presionando tanto a Kiev como ‌a Moscú para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Sin embargo, pese a las numerosas rondas de conversaciones, hasta ahora no se ha logrado ‌ningún avance ‌diplomático tangible, y los combates continúan en una línea del frente que se extiende más de 1.200 kilómetros.

Ucrania y Estados Unidos redactaron una propuesta ​de paz de 20 puntos, pero Rusia aún no la ha comentado. Entre las cuestiones más delicadas figuran las concesiones territoriales, las garantías de seguridad y el destino de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, ocupada ‍por Rusia.

Funcionarios ucranianos afirmaron que la agenda incluirá garantías de seguridad y un paquete de medidas de recuperación para Ucrania tras la guerra.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que espera firmar ​documentos que esbocen "un paquete de prosperidad" con Estados Unidos al margen del Foro Económico Mundial de ​Davos la próxima semana, para desbloquear unos 800.000 millones de dólares en inversiones de ⁠reconstrucción.

Trump dijo a Reuters esta semana que podría reunirse con Zelenski en Suiza.

Con información de Reuters