La tregua entre EEUU y China no resuelve el asunto de las tierras raras de uso militar

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre trabaja en el emplazamiento de una mina de metales de tierras raras en el condado de Nancheng, provincia de Jiangxi, China

La renovada tregua comercial entre Estados Unidos y China alcanzada en Londres dejó sin tocar un área clave de restricciones a la exportación vinculadas a la seguridad nacional, un conflicto sin resolver que amenaza un acuerdo más amplio, dijeron a Reuters dos personas informadas sobre los resultados detallados de las conversaciones.

Pekín no se ha comprometido a autorizar la exportación de algunos imanes especializados de tierras raras que los proveedores militares estadounidenses necesitan para sus aviones de combate y sistemas de misiles. Estados Unidos mantiene restricciones a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial a China por temor a que también tengan aplicaciones militares.

En las conversaciones mantenidas en Londres la semana pasada, los negociadores chinos parecieron vincular los avances en el levantamiento de los controles a la exportación de imanes de tierras raras de uso militar con las restricciones que Estados Unidos impone desde hace tiempo a las exportaciones a China de los chips de inteligencia artificial más avanzados. Esto supuso un nuevo giro en las conversaciones comerciales que comenzaron con el tráfico de opioides, los aranceles y el superávit comercial de China, pero que desde entonces se han centrado en los controles a la exportación.

Además, responsables estadounidenses también señalaron que están buscando extender los aranceles existentes sobre China por otros 90 días más allá de la fecha límite del 10 de agosto acordada en Ginebra el mes pasado, dijeron ambas fuentes, lo que indica que un acuerdo comercial más duradero entre las dos economías más grandes del mundo es poco probable antes de esa fecha.

Las dos personas que hablaron con Reuters sobre las conversaciones de Londres pidieron no ser nombradas porque ambas partes han controlado estrictamente la divulgación de información. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. Los ministerios de Asuntos Exteriores y Comercio de China no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por fax.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el acuerdo alcanzado en Londres entre los negociadores estadounidenses y chinos era un "gran acuerdo", y añadió: "Tenemos todo lo que necesitamos, y nos va a ir muy bien con él. Y esperemos que a ellos también".

Y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que no habría "'quid pro quo'" en la flexibilización de las restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China a cambio del acceso a tierras raras.

ASFIXIA CHINA

No obstante, el asfixiante control de China sobre los imanes de tierras raras necesarios para los sistemas de armamento sigue siendo un posible punto de ignición.

China domina la producción mundial de tierras raras y prácticamente monopoliza su refinado y procesamiento.

El acuerdo alcanzado en Ginebra el mes pasado para reducir los aranceles bilaterales de los aplastantes niveles de tres dígitos se había tambaleado por las restricciones de Pekín a las exportaciones de minerales críticos que tomaron forma en abril.

Eso llevó al Gobierno de Trump a responder con controles a la exportación que impidieran los envíos de software de diseño de semiconductores, motores a reacción para aviones fabricados en China y otros bienes a China.

En las conversaciones de Londres, China prometió acelerar la aprobación de las decenas de miles de solicitudes de exportación de tierras raras de los fabricantes estadounidenses no militares que actualmente se encuentran pendientes, dijo una de las fuentes. Esas licencias tendrán una vigencia de seis meses. Pekín también ofreció crear un "canal verde" para agilizar la aprobación de licencias de empresas estadounidenses de confianza.

Las primeras señales fueron positivas: el productor chino de imanes de tierras raras JL MAG Rare-Earth afirmó el miércoles que había obtenido licencias de exportación que incluían a Estados Unidos, mientras que el Ministerio de Comercio chino confirmó que había aprobado algunas "solicitudes conformes" de licencias de exportación.

Sin embargo, China no ha cedido en el caso de las tierras raras especializadas, entre ellos el samario, que se necesitan para aplicaciones militares y están fuera de la vía rápida acordada en Londres, dijeron las dos personas. Los fabricantes de automóviles y otros sectores necesitan en gran medida otros imanes de tierras raras, como el disprosio y el terbio.

GRANDES CUESTIONES PENDIENTES

La apresurada reunión comercial en Londres siguió a una llamada la semana pasada entre Trump y el líder chino Xi Jinping. Trump dijo que los aranceles estadounidenses se fijarían en el 55% para China, mientras que China había aceptado el 10% de Estados Unidos.

Trump impuso inicialmente aranceles a China como castigo por su enorme superávit comercial con Estados Unidos y por lo que dice es el fracaso de Pekín para frenar el flujo del poderoso opioide fentanilo hacia Estados Unidos.

Los analistas chinos son pesimistas sobre la probabilidad de que se produzcan nuevos avances antes de la fecha límite del 10 de agosto acordada en Ginebra.

"La acomodación mutua temporal de algunas preocupaciones es posible, pero la cuestión fundamental del desequilibrio comercial no puede resolverse en este plazo, y posiblemente durante lo que le queda de mandato a Trump", dijo Liu Weidong, experto estadounidense-chino del Instituto de Estudios Americanos de la Academia China de Ciencias Sociales.

Una extensión de la fecha límite de agosto podría permitir a la administración Trump más tiempo para establecer un reclamo legal alternativo para establecer aranceles más altos sobre China bajo la autoridad de la Sección 301 del USTR en caso de que Trump pierda el desafío legal en curso contra los aranceles en los tribunales estadounidenses, dijo una de las personas con conocimiento de las conversaciones de Londres.

Las cuestiones no resueltas subrayan la dificultad que enfrenta la administración Trump para impulsar su agenda comercial con China debido al control de Pekín de las tierras raras y su disposición a usar eso como palanca con Washington, dijo Ryan Hass, director del Centro John L. Thornton China en la Brookings Institution.

"Al equipo de Trump le ha costado unos cuantos puñetazos en la nariz reconocer que ya no podrán asegurar otro acuerdo comercial con China que atienda de forma desproporcionada las prioridades de Trump", dijo Hass.

