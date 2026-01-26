La tormenta invernal en EEUU provoca la cancelación masiva de vuelos

FOTO DE ARCHIVO. Personas revisan las pantallas de seguimiento de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth en Fort Worth, Texas, EEUU

‍La fuerte tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos obligó a las compañías aéreas a cancelar miles ‍de vuelos y a ⁠retrasar cientos el lunes, mientras la lluvia helada y las fuertes nevadas interrumpían los viajes y colapsaban las redes de transporte.

Más de 3.600 vuelos fueron cancelados y 714 retrasados a primera hora del lunes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, tras las más de 11.000 cancelaciones registradas el domingo.

Se esperaba que el número de cancelaciones y retrasos aumentara a medida que avanzara el ‌día.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, ⁠se espera que las bajas presiones al ⁠sur de Nueva Inglaterra se desplacen hacia el este sobre el Atlántico el lunes, provocando fuertes nevadas en algunas zonas del noreste ‍y lluvia helada en algunas zonas del Atlántico Medio.

También se espera nieve a lo largo de ⁠la región de los Apalaches, mientras ‌que la lluvia se extenderá a lo largo de la costa sureste al tiempo que un frente frío se mueve mar adentro, dijo la agencia.

American Airlines representó la mayor parte de las interrupciones del lunes, con casi 570 vuelos cancelados y unos ‌57 retrasados, ‌seguida de Republic Airways, JetBlue Airways y Delta Air Lines .

El Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional Fort Worth-Dallas y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York fueron algunos de los más afectados.

Las principales ​compañías aéreas de Estados Unidos pusieron en marcha amplias exenciones de viaje y opciones flexibles de cambio de reserva para ayudar a los pasajeros cuyos planes de viaje se vieron alterados por las cancelaciones.

Las operaciones de las compañías aéreas están muy interconectadas, lo que significa que las cancelaciones pueden dejar a los aviones y a las tripulaciones ‍fuera de posición, complicando los esfuerzos para restablecer la normalidad en los horarios de vuelo.

La tormenta también dificultó los desplazamientos por carretera. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias advirtió que las condiciones de conducción podrían volverse peligrosas a medida que se extendieran ​las condiciones similares a las de una ventisca, los fuertes vientos y el hielo.

Mientras tanto, cientos de miles de clientes de varios estados ​de EEUU, desde Tennessee hasta las Carolinas, informaron de cortes de electricidad, siendo Tennessee el que registró el mayor número ⁠de casos.

Más de 820.000 clientes estaban sin electricidad en las primeras horas del lunes, según datos de PowerOutage.us.

Con información de Reuters