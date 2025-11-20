Israel espera mantener ventaja militar en la región pese a la venta prevista de F-35 a Arabia Saudita

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca en Washington

0 nov (Reuters) -Israel espera mantener el acceso al armamento estadounidense más avanzado, declaró el jueves un portavoz del Gobierno al ser consultado por el plan de Washington de vender aviones de combate F-35 a Arabia Saudita.

Israel es el único país de Oriente Medio que opera el F-35, uno de los aviones de guerra más avanzados jamás construidos. La legislación estadounidense garantiza a Israel una "ventaja militar cualitativa" en la región.

"Estados Unidos e Israel tienen un entendimiento de larga data, que es que Israel mantiene la ventaja cualitativa cuando se trata de su defensa", dijo a la prensa el portavoz Shosh Bedrosian.

"Eso ha sido cierto ayer, ha sido cierto hoy, y el primer ministro (Benjamin Netanyahu) cree que será cierto mañana y en el futuro", añadió.

Las declaraciones del portavoz fueron el primer comentario oficial del Gobierno israelí sobre la venta anunciada a principios de semana por el presidente Donald Trump.

Arabia Saudita no reconoce oficialmente el Estado de Israel. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto de Riad, dijo durante una visita a Washington esta semana que el reino quería lazos oficiales con Israel, pero también quería garantizar un camino claro para una solución de dos Estados con la independencia palestina.

Netanyahu se opone con vehemencia a la creación de un Estado palestino.

Funcionarios estadounidenses han afirmado que los aviones saudíes no dispondrán de las características superiores de los cazas israelíes F-35, que incluyen sistemas avanzados de armamento y equipos de guerra electrónica.

Con información de Reuters