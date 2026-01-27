Israel buscará un nuevo acuerdo de seguridad con EEUU, según el FT

FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra las banderas de Israel y Estados Unidos.

Israel ‍se está preparando para hablar con el Gobierno de Trump sobre un nuevo ‍acuerdo de seguridad ⁠de 10 años, para intentar ampliar el apoyo militar de Estados Unidos, a pesar de que los dirigentes israelíes señalan que están planeando un futuro con una reducción de las subvenciones en efectivo estadounidenses, informó el Financial Times el martes.

Gil Pinchas, en declaraciones al FT antes ‌de dimitir como asesor financiero jefe ⁠del Ministerio de Defensa ⁠y Asuntos Militares de Israel, dijo que Israel intentaría priorizar los proyectos militares y de defensa ‍conjuntos frente a las donaciones en metálico en unas conversaciones que esperaba ⁠que tuvieran lugar en ‌las próximas semanas.

El Departamento de Estado de EEUU no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios fuera del horario laboral habitual.

"La asociación es más importante ‌que ‌solo la cuestión financiera neta en este contexto (...). Hay muchas cosas que son iguales al dinero", dijo Pinchas al FT. "La visión de esto tiene que ser ​más amplia".

Pinchas dijo que el apoyo financiero puro, o "dinero gratis" —por valor de 3.300 millones de dólares al año— que Israel puede utilizar para comprar armas estadounidenses, era "un componente del Memorando de Entendimiento (que) podría disminuir gradualmente".

En 2016, los Gobiernos de ‍Estados Unidos e Israel firmaron un memorando de entendimiento para los 10 años hasta septiembre de 2028 que proporciona 38.000 millones de dólares en ayuda militar, otros 33.000 millones en subvenciones ​para comprar equipos militares y 5.000 millones para sistemas de defensa antimisiles.

A principios de este mes, ​el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que esperaba "reducir" la dependencia israelí de la ⁠ayuda militar estadounidense en la próxima década.

Con información de Reuters