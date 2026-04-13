El papa León XIV afirma que seguirá pronunciándose en contra de la guerra tras el ataque de Trump

El papa León XIV observa mientras se dirige a los periodistas durante el vuelo con destino a Argel

El papa León XIV dijo el lunes a Reuters que ‌tiene intención de seguir ‌alzando la voz contra la guerra tras el ataque directo nL6N40W0CH del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles.

En declaraciones realizadas a bordo del vuelo papal con destino a Argel, donde el ​primer papa estadounidense ⁠inicia una gira de diez días nL6N40W0EQ por ‌cuatro países africanos, el pontífice también afirmó ⁠que se estaba "abusando" del mensaje ⁠cristiano.

"No quiero entrar en un debate con él", dijo León a Reuters mientras saludaba a los periodistas en ⁠el avión. "No creo que el mensaje del Evangelio ​esté destinado a ser abusado de ‌la forma en que algunas ‌personas lo están haciendo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Seguiré alzando la voz contra ⁠la guerra, buscando promover la paz, fomentando el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para buscar soluciones justas a los problemas", dijo, en ​declaraciones en ‌inglés.

"Hay demasiada gente sufriendo en el mundo hoy en día", dijo León. "Se está matando a demasiadas personas inocentes. Y creo que alguien tiene que levantarse y decir que hay una ⁠forma mejor".

"El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio: bienaventurados los pacificadores. No considero que mi papel sea político, ni que yo sea un político", dijo.

León, originario de Chicago y nacionalizado peruano, se ha erigido en las últimas semanas como un crítico abierto de ‌la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y condenó la "locura de la guerra" en un llamamiento a la paz el sábado.

Trump, en una aparente respuesta a las críticas del papa tanto al conflicto como ‌a las políticas de inmigración de línea dura de la Casa Blanca, dijo el domingo por la noche que ‌León era "pésimo".

"El papa ⁠León es DÉBIL en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", escribió Trump ​en una publicación en la red social Truth Social.

Con información de Reuters