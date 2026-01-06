El mundo es menos seguro tras acción de EEUU en Venezuela, dice Oficina de Derechos Humanos de la ONU

Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen sobre los ataques de Estados Unidos y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, en Nueva York

La comunidad mundial debe dejar claro que la intervención de ‍Estados Unidos ⁠en Venezuela es una violación del derecho internacional que hace que el mundo sea menos seguro, dijo el martes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las fuerzas estadounidenses derrocaron al ‌líder venezolano Nicolás Maduro ⁠en una operación sorpresa ⁠el fin de semana. Se enfrenta a cuatro cargos criminales en Estados Unidos, ‍incluido el de narcoterrorismo, y la vicepresidenta de Maduro ⁠ha jurado como ‌presidenta interina.

"Está claro que la operación socavó un principio fundamental del derecho internacional, que los Estados no deben amenazar o usar la ‌fuerza ‌contra la integridad territorial o la independencia política de ningún Estado", dijo la Oficina.

"La comunidad internacional debe unirse con una ​sola voz para insistir en ello", dijo a la prensa la portavoz jefe de la Oficina, Ravina Shamdasani.

Lejos de ser una victoria para los derechos humanos, la intervención militar daña ‍la arquitectura de la seguridad internacional y hace que todos los países sean menos seguros, afirmó.

"Envía una señal de que los poderosos pueden hacer ​lo que quieran", añadió.

El futuro de Venezuela debe determinarlo únicamente su pueblo, dijo, ​y añadió que la inestabilidad y una mayor militarización sólo empeorarían ⁠la situación de los derechos humanos en el país.

Con información de Reuters