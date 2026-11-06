Educación, salud y seguridad: La Rioja inicia el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Legislatura provincial

La Cámara de Diputados de La Rioja incorporará este jueves a su agenda parlamentaria el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de octubre, comenzará su recorrido legislativo y será enviada a comisión para su estudio antes de llegar al recinto.

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El envío se realizó en cumplimiento del artículo 94 de la Constitución Provincial, que establece el 30 de octubre como fecha límite para que el Gobierno presente el cálculo de recursos y gastos ante la Legislatura. La vicegobernadora Teresita Madera adelantó que el proyecto tendrá un perfil orientado al sostenimiento de las principales políticas públicas y al cuidado de la población, en medio de un escenario económico complejo.

En declaraciones a Canal 9, señaló que la propuesta contempla la ejecución de obras y busca preservar la inversión en tres áreas consideradas prioritarias: educación, salud y seguridad. También hizo referencia a las dificultades financieras que atraviesa la Provincia por la falta de envío de fondos extracoparticipables por parte del Gobierno nacional.

Aunque todavía no se difundieron los detalles del nuevo cálculo de ingresos y erogaciones, el presupuesto vigente permite dimensionar el volumen de las cuentas provinciales. La Ley 10.850, correspondiente al ejercicio 2026, autorizó gastos por $1.832.020 millones y estimó ingresos por $1.837.272 millones, con un superávit previsto de $5.252 millones.

Emergencia olivícola y cambios en la Cámara

La sesión de este jueves también tendrá otros temas en su agenda. Uno de ellos será el ingreso del proyecto que propone declarar la emergencia económica, comercial y productiva de la actividad olivícola durante 180 días en los departamentos Capital, Chilecito y Arauco.

La iniciativa fue impulsada por diputados del departamento Arauco frente a la crisis que atraviesa el sector. En paralelo, la emergencia vitivinícola continúa en análisis en la Comisión de Producción, donde se busca avanzar en un abordaje conjunto de las dificultades que afectan a ambas actividades productivas.

Por último, está prevista la incorporación de Evangelina Celeste Maidana a la Cámara de Diputados, en reemplazo de Claudia López, quien dejó su banca para asumir como senadora nacional.

Cómo se distribuyeron los recursos de La Rioja

Según la ley vigente, Servicios Sociales concentró la mayor parte del gasto presupuestado, con $958.762 millones, equivalentes al 52,3% del total. Dentro de esta finalidad se incluyen distintas áreas, como Salud y Educación, aunque el monto global no permite establecer cuánto dinero se asignó específicamente a cada una.

En segundo lugar quedó Administración Gubernamental, con $649.719 millones, alrededor del 35,5% del presupuesto. Por su parte, Servicios de Seguridad recibió una previsión de $118.292 millones, mientras que Servicios Económicos contó con $99.844 millones. Para Deuda Pública se asignaron aproximadamente $5.401 millones.

La distribución ofrece una referencia para analizar las prioridades presupuestarias del Gobierno provincial, aunque los montos corresponden a las autorizaciones de gasto y no necesariamente a los desembolsos efectivamente realizados durante el año.

Con la presentación del nuevo proyecto, uno de los puntos centrales será conocer si se modifican los porcentajes destinados a cada finalidad y qué previsiones establece la administración de Quintela para las áreas sociales, la seguridad y el desarrollo económico.