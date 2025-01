La Rioja completó con éxito el rescate de los BOCADE: los ahorristas recibieron un 17% de interés

El Gobierno de la provincia de La Rioja informó la culminación del rescate final de los BOCADE, una iniciativa financiera que involucró bonos por un monto total en circulación de aproximadamente $12.300 millones durante el segundo semestre del año. Este cierre exitoso permitió rescatar $79 millones en manos de tenedores, quienes obtuvieron un interés del 17% estipulado en la operatoria.

El tesorero general de la Provincia, Mario Zapata, destacó el resultado positivo del proceso al referirse al balance final de este esquema financiero implementado por la administración provincial. "El cierre de la operatoria de rescate ha sido exitoso. Fueron seis meses de intenso trabajo tanto cuando pusimos los bonos en circulación como ahora con el rescate final", confirmó el funcionario provincial.

"Ahora nos quedaba el rescate final de los bonos para aquellos tenedores que tomaron decisiones de ahorro", indicó Zapata y explicó que los mismos "representaron el 3,8% de los bonos emitidos y rescatamos, con el interés del 17% previsto en la normativa, un total de $79 millones".

Una operativa histórica en la provincia

Durante toda la operatoria de los Chachos, señaló Zapata, no se reportaron inconvenientes y afirmó: "No hubo ningún problema en cuanto al pago y en cuanto a la receptividad de los bonos por parte de los comercios y de la gente".

Además, el tesorero general riojano enfatizó que la puesta en circulación de los BOCADE fueron positivos para mejorar el poder adquisitivo de los salarios estatales, que durante le último año se vieron afectados por las políticas económicas del presidente Milei. "El comercio rápidamente adhirió a esta operatoria, nos ganamos al confianza de los comercios y también tuvimos una gran receptividad y confianza por parte de la gente", explicó.

Asimismo, aseguró que fue ínfimo el porcentaje de Chachos que quedaron sin rescatarse, y detalló que estiman que se trata de "casos de deterioro, extravío o gente que haya querido guardar algún billete de recuerdo", además de que pudo quedar algún tenedor que no hizo el rescate por alguna razón en particular, pero adelantó que se abrirá una instancia para que lo puedan hacer.

Zapata, finalmente, fue consultado por el futuro del los Chachos en el 2025 y concluyó: "Aún no sabemos si van a seguir los Chachos en 2025. Hay incertidumbre con respecto al Presupuesto nacional 2025 y por ende aún no sabemos qué conceptos le van a tocar a La Rioja, es algo que todavía no se definió. Hay expectativas también respecto a la coparticipación. Es un análisis complejo el que hay que hacer antes de tomar una decisión. No se confirma pero tampoco se descarta".

La contracara: Las políticas de Milei y el impacto negativo en la economía regional

Mientras en la provincia de La Rioja se implementan políticas económicas para aminorar el impacto de la crisis, durante el 2024 se perdieron 4.294 empleos privados, registrados hasta septiembre, según indicó la Dirección de Estadística y Censos provincial. Esta caída, en comparación con los 35.416 asalariados registrados en 2023, subraya el impacto de las políticas económicas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei.

Desde 2019 hasta 2023, la provincia había experimentado un crecimiento constante en el empleo privado, lo que logró un aumento del 15,7% en ese período. Este avance, que significó la incorporación de 4.797 trabajadores al sector, fue revertido drásticamente en los primeros meses de la gestión de Milei, lo que generó un estancamiento y un retroceso alarmante.