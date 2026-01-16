EN VIVO
Los taxis aéreos de Dubái iniciarán sus vuelos comerciales a finales de año, según responsable

16 de enero, 2026 | 06.02

Los taxis aéreos eléctricos desarrollados por Joby Aviation comenzarán a ‍operar comercialmente ⁠en Dubái a finales de este año, según dijo el viernes el presidente de la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái, Mattar al-Tayer.

Joby Aviation realizó el primer vuelo de prueba ‌de su taxi aéreo ⁠totalmente eléctrico en el ⁠emirato en junio de 2025, un hito importante en los esfuerzos ‍de Dubái por introducirlos en sus redes de ⁠transporte existentes.

El Joby ‌Aerial Taxi, el avión eléctrico insignia de despegue y aterrizaje vertical desarrollado por la empresa con sede en California, ‌puede volar ‌distancias de hasta 160 kilómetros a velocidades que alcanzan los 320 kilómetros por hora.

Con cero emisiones de ​funcionamiento, el taxi aéreo de Joby está diseñado para ser respetuoso con el medio ambiente y lo suficientemente silencioso para su uso comercial en zonas urbanas densas.

A ‍principios de 2024, Joby firmó un contrato con la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái por el que se concedía a ​la empresa los derechos exclusivos para operar taxis aéreos en la ​ciudad durante los próximos seis años.

Con información de Reuters

