Drones interrumpen los vuelos en otro aeropuerto danés en una semana

Una captura de pantalla de una publicación en la red social X de FlightRadar24 muestra vuelos desviados tras el cierre del aeropuerto danés de Aalborg por la presencia de drones en su espacio aéreo

25 sep (Reuters) -El aeropuerto danés de Aalborg, de vuelos comerciales y militares, se cerró debido a la presencia de drones en su espacio aéreo, según informó la policía a primera hora del jueves, dos días después del cierre del principal aeropuerto del país, el de Copenhague, por avistamientos de drones que inquietaron a Europa en materia de seguridad.

La policía nacional danesa dijo que los drones seguían un patrón similar a los que habían interrumpido los vuelos en el aeropuerto de Copenhague durante cuatro horas unos días antes. La policía local dijo posteriormente que los drones habían abandonado la zona de Aalborg al cabo de unas tres horas.

Dinamarca dijo el martes que el incidente del aeropuerto de Copenhague era el ataque más grave hasta la fecha contra sus infraestructuras críticas y lo relacionó con una serie de presuntas incursiones de drones rusos y otras perturbaciones en toda Europa.

El cierre del aeropuerto de Aalborg también afectó a las fuerzas armadas danesas porque se utiliza como base militar, añadió la policía. Las fuerzas armadas danesas dijeron que estaban ayudando a la policía local y nacional en la investigación, pero no quisieron hacer más comentarios.

Las autoridades noruegas también cerraron el espacio aéreo del aeropuerto de Oslo durante tres horas el lunes por la noche tras avistar un dron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el martes que los drones que detuvieron los vuelos en el aeropuerto de Copenhague formaban parte de un "patrón de contestación persistente en nuestras fronteras".

Las sospechas de una implicación rusa en el incidente del aeropuerto de Copenhague carecen de fundamento, dijo el martes el embajador de Rusia en Dinamarca.

Las autoridades noruegas y danesas están en estrecho contacto sobre los incidentes de Copenhague y Oslo del lunes, pero su investigación aún no ha establecido una conexión, dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega.

MÁS DE UN DRON

La policía del norte de Jutlandia informó a los periodistas de que se había avistado "más de un dron" cerca del aeropuerto de Aalborg y que volaban con las luces encendidas.

Los drones fueron vistos por primera vez sobre las 21:44 hora local (1944 GMT) del miércoles, según la policía, y permanecieron en el espacio aéreo hasta las 00:54 horas del jueves.

Eurocontrol, que supervisa el control del tráfico aéreo europeo, había dicho anteriormente que las llegadas y salidas en el aeropuerto de Aalborg tendrían un "ritmo cero" hasta las 0400 GMT del jueves debido a la actividad de drones en las inmediaciones.

El primer vuelo desde Aalborg el jueves está programado a las 0420 GMT, mostró el sitio web del aeropuerto.

La policía del norte de Jutlandia dijo que no podía especificar el tipo de drones o si eran los mismos que sobrevolaron el aeropuerto de Copenhague el lunes.

"Es demasiado pronto para decir cuál es el objetivo de los drones y quién está detrás", dijo un representante de la policía.

La policía de Jutlandia Septentrional dijo posteriormente que los esfuerzos por derribar los drones habían sido infructuosos y que aún no se había detenido a los operadores de los drones.

La policía de Jutlandia Meridional dijo en una publicación en la red social X que también se habían observado drones cerca de los aeropuertos de las ciudades danesas de Esbjerg, Sønderborg y Skrydstrup.

El Ala de Caza Skrydstrup, en el sur de Jutlandia, es la base de los cazas F-16 y F-35 de Dinamarca.

El comisario de la Policía Nacional Thorkild Fogde dijo que muchas personas de todo el país habían informado a la policía de avistamientos de drones desde el lunes.

"Por supuesto, muchas de estas informaciones no cubren actividades de interés para la policía o el ejército, pero algunas sí, y creo que el de Aalborg sí lo hace", dijo.

La policía dijo que estaba investigando en el lugar y cooperando con el servicio nacional de inteligencia y las fuerzas armadas, así como con las autoridades de otros países.

No hay peligro para los pasajeros del aeropuerto de Aalborg ni para los residentes de la zona, dijo la policía.

Añadieron que se habían desviado tres vuelos a otros aeropuertos.

Con información de Reuters