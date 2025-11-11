Panamá decomisa 13.5 tons de droga con destino a Centroamérica y México

Paquetes de marihuana son vistos antes de una incineración por la policía de drogas ilegales en Ciudad de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, 11 nov -Autoridades de Panamá decomisaron el fin de semana 13.5 toneladas de droga tras detener una embarcación en aguas del océano Pacífico que iba con destino a Centroamérica y México, informó el martes el Servicio Aeronaval del istmo.

El decomiso se produjo el domingo en el marco de una operación de control territorial contra el tráfico marítimo ilícito internacional como parte del Plan Firmeza cuando la droga, que no fue especificada, era transportada a bordo de un remolcador.

La tripulación a bordo de la embarcación habría intentado huir ante la presencia de las autoridades, y resistencia al abordaje por parte de los militares panameños. El remolcador era tripulado por 10 personas de distintas nacionalidades: un venezolano, cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un peruano y un colombiano, afirmaron las autoridades.

La operación se produce en medio de un fuerte despliegue militar de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe en busca de detener el tráfico de drogas de Latinoamérica hacia su territorio.

Con información de Reuters