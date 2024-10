Donación de órganos: La Rioja está entre las provincias con mayor cantidad de donantes

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante La Rioja (Cucailar) destacaron la importancia del acto de donar y salvar vidas. En este sentido, también destacaron que la provincia se posiciona entre las cinco provincias, a nivel nacional, con mayor cantidad de donantes reales por millón de habitantes.

"Siempre es bueno hablar de la donación de órganos. Hay mucha gente que está en lista de espera, lamentablemente para que suceda este milagro e la donación de órganos se pierde una vida. Luego se multiplica en el hecho del bien que puede hacer hacia otras personas", indicaron desde la dirección del Cucailar.

Bajo esta línea, añadieron: "Nuestros profesionales que son los procuradores de órganos, los que se comunican con la familia, los que detectan tempranamente la muerte cerebral, hay gente que se capacitó, hizo diplomaturas, máster, muchos de ellos un trabajo bastante importante, una tesina en la Organización Nacional de Trasplante en España. Para nosotros en un orgullo contar con semejantes profesionales que pueden trabajar en la procuración de órganos y tejidos”.

Según un informe del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), La Rioja cuenta con 19,34 donantes reales por millón de habitantes, lo que la posiciona en quinta posición a nivel nacional. La superan Neuquén (35,88), Tucumán (25,39), CABA (22,69) y Corrientes (20,74).

Sobre la conciencia de la ciudadanía riojana en donar, desde el Cucailar señalaron: "El primer eslabón es la sociedad, y sin ellos no podremos estar trabajando. Si no hay conciencia en la población de que es importante en la donación, si no hay importancia en los equipos de salud, indudablemente no tendríamos que estar ocupando estos lugares".

Por último, remarcaron que actualmente 96 personas esperan un órgano inscriptos en la lista de espera. La mayoría de ellos para riñones, luego hígado, y hay 4 pacientes para trasplante de córneas, por lo que están reduciendo el tiempo en lista de espera para esas donaciones.

La exitosa campaña contra el dengue en la provincia

En una campaña de salud pública para adelantarse al verano, el Gobierno de La Rioja vacunó a 9.200 jóvenes con la primera dosis contra el dengue. Cabe destacar que se debe esperar tres meses para la colocación de la segunda.

A través de una tarea coordinada, se instalaron carpas en puntos estratégicos de los parques de la Ciudad y de Juventudes, donde equipos de salud informaron a los jóvenes sobre los beneficios de la vacuna y promovieron su aplicación. En la oportunidad, también se especificó que son los últimos días de la primera etapa de la campaña ya que en el mes de diciembre se comenzarán a aplicar las segundas dosis.

Cabe recordar que la vacuna contra el dengue fue adquirida por el Gobierno Provincial, y la campaña se diseñó de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

La vacunación es una de las estrategias que el gobierno de la Provincia implementó como política integral de prevención y busca reducir el impacto del dengue en la población, especialmente en los jóvenes, quienes han sido el grupo más afectado por la enfermedad. Las autoridades destacaron el compromiso de las juventudes en sumarse a la campaña, protegiendo no solo su salud, sino también la de sus familias y comunidades.