Diversidad e inclusión: La Rioja amplía la Ley Micaela a escuelas, fuerzas de seguridad y organismos estatales

El Gobierno provincial lanzó una capacitación sobre la Ley Micaela para docentes, personal policial, autoridades, equipos técnicos e integrantes de organismos gubernamentales y público en general. La propuesta busca brindar herramientas para reconocer desigualdades, prevenir violencias por razones de género y promover espacios más igualitarios.

La Capacitación Ley Micaela 2026, gestionada desde la Secretaría de la Mujer y Diversidad, tendrá alcance provincial y se llevará a cabo a través de cuatro encuentros con modalidad presencial y virtual sincrónica. Desde el gobierno informaron que para el sector educativo la formación contará con puntaje docente correspondiente a 60 horas. Para el personal policial, por su parte, la aprobación de la capacitación otorgará 15 centésimas para el ascenso.

Jornadas sobre la Ley Micaela

La capacitación comenzará con el primer encuentro, el martes 25 de agosto en Chamical. El segundo se hará el 15 de septiembre en Chepes; el tercero, el 29 de septiembre en Chilecito; y el cuarto, el 13 de octubre en Aimogasta. Quienes vivan en otras ciudades o pueblos dentro de la provincia de La Rioja podrán acceder a los módulos de manera virtual.

El primer módulo (a dictarse en Chamical), “Derechos, género y marco jurídico”, tendrá como eje conocer el origen, alcance y objetivos de la Ley Micaela. Se estudiará la perspectiva de género como enfoque de derechos humanos, las desigualdades estructurales entre géneros, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, los tipos y modalidades de violencia - femicidio, travesticidio y transfemicidio-, discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género; y acceso a la Justicia con perspectiva de género.

La segunda jornada (Chepes) estará dedicado a “Género, diversidad y masculinidades”. Allí se trabajará sobre sexo, género e identidad de género; roles y estereotipos; división sexual del trabajo y socialización de género; patriarcado y relaciones de poder; privilegios y desigualdades; diversidad sexual, corporal y derechos LGBTI+; discriminación y exclusión social; masculinidades, mandatos de género, violencia y nuevas masculinidades.

El tercer módulo (Chilecito), estará centrado en la “Educación y transformación social”. El eje será analizar la educación y la construcción social de las desigualdades, género y diversidad en la escuela; la articulación entre la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral (ESI), las resistencias y transformaciones sociales.

Por último, el cuarto módulo (Aimogasta) denominado “Intervención y corresponsabilidad en el Estado”, estará vinculado a adquirir herramientas para transversalizar la perspectiva de género en los espacios de trabajo, conocer el protocolo de intervención ante situaciones de violencia por razones de género, reconocer las funciones y responsabilidades de los agentes públicos, aplicar principios para la atención de situaciones de violencia y conocer los circuitos institucionales de derivación y protección.

Inscripciones para participar de la capacitación

De esta manera, el Gobierno riojano a través de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, pretende garantizar el alcance territorial de la Capacitación Ley Micaela 2026. El objetivo de la formación es que la comunidad incorpore y/o fortalezca una perspectiva de género disponible tanto para reconoce desigualdades y violencias como para promover espacios más igualitarios. Quienes deseen inscribirse pueden completar el formulario disponible en el siguiente link: https://forms.gle/WnpaSj1wij2vUADa7