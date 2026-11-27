"El presupuesto no tiene una mirada federal, no tiene una estrategia para el desarrollo, no construye futuro", sentenció la diputada nacional por La Rioja Gabriela Pedrali sobre el Presupuesto nacional 2027. Asimismo Pedrali sostuvo en sus redes sociales que el proyecto tiene "claros ganadores y perdedores", y afirmó que "pierden principalmente las familias argentinas. Los trabajadores y trabajadoras, pierden los jubilados, pierden los sectores de salud, pierden la educación".

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La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima una baja real del 0,7 % en las transferencias a provincias. Al mismo tiempo, proyecta un aumento de los recursos distribuidos por coparticipación y otros regímenes como proporción del PBI: se trata de conceptos distintos y no deben confundirse.

En ese debate, Pedrali aseguró: "Gobernar el país es entender que se construye con las provincias y este presupuesto no lo refleja". La Rioja reclama la incorporación de fondos extracoparticipables vinculados con la pérdida de un punto de coparticipación en 1989.

Según la cobertura del dictamen de mayoría, esa compensación no fue incorporada. Las estimaciones difundidas por dirigentes provinciales oscilan entre $600.000 millones y $900.000 millones anuales.

El equilibrio fiscal como eje

El proyecto prevé un superávit financiero del 0,2 % del PBI para el sector público nacional consolidado. Esto significa que, según las proyecciones oficiales, los ingresos deberían cubrir los gastos, incluidos los intereses de la deuda.

Para el Gobierno, esa meta es una condición para sostener la estabilidad económica. Sin embargo, varios sectores advierten que, si la recaudación resulta menor a la esperada, cumplirla podría requerir ajustes o reasignaciones que afecten a distintas áreas.

Familias, jubilaciones y tarifas

La OPC estima que la Prestación Alimentar caería 10,5 % en términos reales frente al cierre proyectado de 2026. De cumplirse esa previsión, los recursos destinados al programa tendrían menor poder de compra. El proyecto original también buscaba eliminar la actualización automática de la AUH y otras asignaciones familiares, pero esa propuesta fue retirada del dictamen de mayoría tras las negociaciones parlamentarias.

En materia previsional, la OPC proyecta un aumento real del 2,5 % en el gasto agregado en prestaciones contributivas y semicontributivas. Esa variación no equivale a un aumento individual de cada haber. A la vez, el proyecto contempla mantener el bono extraordinario en $70.000 sin actualización nominal, lo que reduciría su poder adquisitivo si continúa la inflación.

Otro punto sensible es la reducción proyectada de los subsidios: 25,2 % real en energía y 16,2 % en transporte. Una parte de esos costos podría trasladarse a hogares y empresas, aunque el efecto dependerá de las decisiones tarifarias y de la segmentación.

Salud, educación y discapacidad

En salud, la OPC calcula una suba real del 2,3 % en el gasto agregado de los establecimientos nacionales, con diferencias entre instituciones. El dato no permite concluir que todos los hospitales o programas recibirán más recursos ni que el aumento alcance para cubrir una eventual mayor demanda.

En las universidades, el financiamiento se convirtió en uno de los principales focos de conflicto. El texto oficial contemplaba unos $7,35 billones, mientras que los rectores sostenían que se requerían alrededor de $11 billones para ajustarse a la ley de financiamiento universitario, cuya aplicación está en disputa judicial.

También hubo cambios en discapacidad. El dictamen de mayoría retiró los artículos más cuestionados del proyecto original sobre pensiones y prestaciones. La discusión continúa sobre la suficiencia y ejecución de los fondos destinados al sector.

Trabajo, empresas y desarrollo

El Gobierno proyecta un crecimiento económico del 4 % para 2027. Sin embargo, esa estimación no garantiza por sí sola más empleo: el resultado dependerá, entre otros factores, de la inversión, el consumo y la actividad de cada sector.

En el caso de las Pymes, un análisis de fundación Colossus Lab identificó una caída real del 81 % en los programas de la Secretaría de Industria y Comercio frente al presupuesto de 2026, junto con beneficios tributarios que podrían favorecer a algunas empresas.