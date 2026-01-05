Francia reitera su apoyo a la soberanía de Dinamarca y Groenlandia tras las nuevas amenazas de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. La bandera de Groenlandia ondea en una playa de Nuuk, Groenlandia

Francia reiteró este lunes su apoyo a ‍la soberanía ⁠y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia tras las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia.

Preguntado por la reacción ‌de Francia, el ⁠portavoz del Ministerio ⁠de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, dijo a la cadena de ‍televisión TF1: "Es solidaridad con Dinamarca. (...) Groenlandia ⁠pertenece al pueblo ‌de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. A ellos les corresponde decidir lo que quieren hacer. ‌Las ‌fronteras no se pueden cambiar por la fuerza".

Trump dijo el domingo a la revista The ​Atlantic en una entrevista: "Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".

Habló un día después de que Estados Unidos capturara al presidente de ‍Venezuela, Nicolás Maduro, y de que el mandatario dijera que Washington dirigiría el país latinoamericano.

Los líderes de Dinamarca ​y Groenlandia también habían instado el domingo a Trump a ​dejar de amenazar con apoderarse de Groenlandia.

Con información de Reuters