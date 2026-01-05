Francia reitera su apoyo a la soberanía de Dinamarca y Groenlandia tras las nuevas amenazas de EEUU

Francia reiteró este lunes su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia tras las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia.
Preguntado por la reacción de Francia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, dijo a la cadena de televisión TF1: "Es solidaridad con Dinamarca. (...) Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. A ellos les corresponde decidir lo que quieren hacer. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza".
Trump dijo el domingo a la revista The Atlantic en una entrevista: "Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".
Habló un día después de que Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de que el mandatario dijera que Washington dirigiría el país latinoamericano.
Los líderes de Dinamarca y Groenlandia también habían instado el domingo a Trump a dejar de amenazar con apoderarse de Groenlandia.
Con información de Reuters