Día Mundial de la Salud Mental: Formosa destacó su atención integral y la asistencia gratuita las 24 horas

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el Gobierno de Formosa destacó las políticas públicas destinadas a fortalecer la prevención, la atención profesional y el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional. La estrategia provincial incluye consultas en hospitales y centros de salud, dispositivos de abordaje territorial, actividades de concientización y una línea telefónica gratuita que funciona las 24 horas durante todo el año.

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La directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, licenciada Selena Copponi, remarcó la importancia de sostener estas acciones de manera permanente y señaló que la atención de la salud mental constituye una prioridad dentro de las políticas sanitarias provinciales, implementadas a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Según explicó la funcionaria, el sistema contempla el trabajo interdisciplinario de profesionales en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención, detectar tempranamente situaciones de riesgo y garantizar la continuidad de los cuidados.

Copponi también destacó que la prevención requiere acciones sostenidas de sensibilización, escucha y acompañamiento, tanto ante situaciones de crisis como frente a otras problemáticas que afectan el bienestar emocional.

Actividades de prevención y concientización

En el marco de Octubre, los hospitales y centros de salud de Formosa reforzarán las actividades de promoción de la salud mental hasta fines de mes. La agenda contempla charlas, talleres, encuentros y jornadas en establecimientos sanitarios, escuelas de distintos niveles educativos e instituciones de la comunidad.

El objetivo es brindar información sobre la importancia del cuidado de la salud mental, promover la consulta oportuna y contribuir a reducir los prejuicios que todavía dificultan que muchas personas pidan ayuda.

En ese contexto, Copponi anunció que el próximo 23 de octubre se realizará una jornada provincial en el Galpón C del Paseo Costanero. La actividad reunirá a representantes de centros de salud y hospitales de toda Formosa y buscará generar espacios de intercambio, acuerdos y coordinación entre los efectores de los tres niveles de complejidad del sistema sanitario.

La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo articulado entre los equipos y mejorar las respuestas ante las distintas situaciones que requieren atención especializada.

Abordaje territorial y trabajo comunitario

Otra de las líneas de acción es el Dispositivo de Abordaje Territorial, a través del cual equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales desarrollan actividades en barrios, localidades del interior, escuelas e instituciones comunitarias.

Durante esos encuentros se trabaja sobre la identificación de señales de alerta, los factores de riesgo y de protección, la escucha activa y la construcción de redes de apoyo. También se promueve que las personas puedan reconocer cuándo necesitan asistencia y conozcan los recursos disponibles en el sistema público.

La estrategia incluye la articulación entre profesionales de distintas disciplinas y organismos estatales para facilitar la intervención ante casos complejos y favorecer la continuidad de la atención.

“Hablar de prevención del suicidio es también hablar de la importancia de escuchar, acompañar y estar atentos a las señales que pueden indicar que una persona atraviesa una situación de sufrimiento”, expresó Copponi. La funcionaria subrayó así la importancia de la participación comunitaria y del compromiso de las instituciones para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Formosa cuenta, además, con la línea telefónica gratuita 0800-888-3364, destinada a la prevención del suicidio y a la atención de personas que atraviesan crisis emocionales, pensamientos suicidas o situaciones de angustia.

El servicio funciona las 24 horas, los 365 días del año, y ofrece escucha, contención, orientación y acompañamiento. También está disponible para familiares, amigos y personas cercanas que necesitan asesoramiento sobre cómo actuar ante una situación de riesgo.

Copponi definió la línea como “un dispositivo permanente de prevención del suicidio y asistencia en salud mental” y destacó su función como vía de acceso a la atención profesional y a los recursos de la red sanitaria provincial.

Según explicó, cuando se recibe una llamada, el equipo evalúa la situación mediante un protocolo de atención y coordina las intervenciones necesarias. Esto puede incluir derivaciones y seguimiento del paciente, de acuerdo con las características de cada caso.