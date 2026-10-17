Día de la Lealtad: en memoria a Perón y a Evita, Quintela celebró al pueblo riojano comprometido con la justicia social

En el marco de los 81 aniversario del Día de la Lealtad, el gobernador Ricardo Quintela conmemoró a Juan Domingo Perón y llamó a celebrar el compromiso de los ciudadanos riojanos que poseen la convicción y el cuidado para con el pueblo.

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"Quiero saludar en este 17 de octubre a todos los compañeros y compañeras, aquellos que están comprometidos con nuestra comunidad, con nuestra gente. Y que trabajan de forma cotidiana para garantizar una calidad de vida cada vez mejor para nuestros ciudadanos. Vaya para ustedes un fraternal saludo desde lo más profundo en este Día de la Lealtad", expresó en un video en sus redes sociales el mandatario provincial.

"La lealtad al pueblo, a la justicia social y a las banderas de Perón y Evita que sigue más viva que nunca", reflexionó.

El movimiento obrero en el Día de la Lealtad

El peronismo de La Rioja conmemora el Día de la Lealtad con una agenda de actividades políticas y sindicales que comenzó este viernes en el Complejo Luz y Fuerza y continuará este sábado 17 de octubre en la sede de la CGT Regional. Las convocatorias reúnen a dirigentes, militantes y representantes gremiales en torno a las banderas históricas del movimiento justicialista.

La primera actividad fue la denominada “Vigilia de la Lealtad”, que comenzó el viernes a las 17 en el Complejo Luz y Fuerza, ubicado sobre la Ruta 38. El encuentro estuvo encabezado por el gobernador y presidente del Partido Justicialista provincial, Ricardo Quintela, junto a dirigentes, referentes sindicales, agrupaciones barriales y delegaciones provenientes de distintos puntos del interior riojano.

Durante la jornada, el mandatario pronunció un discurso centrado en la doctrina peronista y en la necesidad de fortalecer la organización política frente al escenario socioeconómico nacional. En ese marco, expresó: “La lealtad nos reúne, el diálogo nos fortalece y la organización nos hace más grandes”.

La convocatoria se desarrolló en un contexto atravesado por las discusiones sobre el Presupuesto nacional y la reciente marcha universitaria, dos temas presentes en la agenda política del país.

Las actividades continuarán este sábado por la mañana con una convocatoria del sindicalismo en la sede de la CGT Regional La Rioja. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llamó a sus afiliados, delegados, representantes de la juventud y miembros de la Comisión Directiva a reunirse a partir de las 9.30.

Desde el gremio señalaron que el encuentro busca renovar el compromiso con las banderas históricas del peronismo, la justicia social y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Además, UPCN destacó el papel del sindicalismo estatal dentro del movimiento obrero organizado y convocó a sostener la unidad y la militancia compartida.



La organización también recuperó uno de los principios centrales de la doctrina justicialista: “Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.