El Destape Radio cumple ocho años: una historia de resistencia junto a los suscriptores y un periodismo que no se calla nada

El 17 de septiembre de 2018 comenzaba a transmitir El Destape Radio, un proyecto que había demandado meses de trabajo y que buscaba ampliar la propuesta periodística de El Destape. La emisora nació en un contexto adverso para los medios de comunicación, con el objetivo de ampliar el espacio para otras voces. Primero a través de internet y luego también mediante distintas frecuencias de radio, el proyecto fue ampliando su presencia y su alcance.

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El origen del proyecto estuvo atravesado por la salida de Roberto Navarro de C5N, ocurrida a fines de septiembre de 2017. Después de su despido, Navarro continuó con su tradicional ciclo de los domingos a través de YouTube, en un formato virtual que alcanzó a millones de personas semana a semana. Un año más tarde, aquel proyecto online se transformó en El Destape Radio.

Desde el comienzo, además, hubo un actor fundamental para el desarrollo del medio: la comunidad de suscriptores de El Destape. El acompañamiento de quienes decidieron aportar al proyecto permitió sostener su crecimiento y ampliar sus contenidos en un escenario difícil para el periodismo. Con el paso de los años, esa comunidad también fue creciendo junto con la radio y se convirtió en una parte central de la historia del medio. En los primeros meses, la programación era mucho más pequeña que la actual. Crónica Anunciada y Navarro 2019 fueron los primeros ciclos de la emisora, que comenzó a transmitir por internet y luego sumó la AM 1050 y la FM 107.3.

En la mañana del octavo aniversario, Navarro recordó al aire los inicios de la emisora y destacó el crecimiento alcanzado desde su lanzamiento. “Me hace feliz el cumpleaños de la radio. Todos saben que esto empezó hace poco cuando me despiden y censuran, y no podía laburar en ningún lado. Pudimos empezar con dos programas por internet, y hoy somos tantos. Hoy ganamos la licitación de la AM, somos la cuarta radio del país y esperamos ser la primera. Yo sé que lo que hoy tenemos que hacer es luchar contra la opresión del Gobierno”, expresó.

Para el segundo aniversario, en septiembre de 2020, El Destape recordaba ese recorrido y señalaba que la radio había comenzado online, para después incorporarse a la AM 1050 y más tarde a la FM 107.3. En ese momento, la grilla ya reunía a periodistas, comunicadores y figuras de distintas áreas, entre ellos Pedro Rosemblat, Carla Pelliza, Marcelo Figueras, Maitena Aboitiz, Dady Brieva, Tomás Rebord, Horacio Verbitsky, Francisco Pesky, Gimena Fuertes, Taty Almeida y Ari Lijalad.

Ocho años, una programación más amplia

Luego de años de aquella primera transmisión, la radio tiene una grilla que se extiende durante toda la semana y reúne información, análisis político y económico, cultura, deportes, humor y entretenimiento.

De lunes a viernes, la jornada comienza a las 6 con “Es muy temprano”, conducido por Lucía Rodríguez Bosch y Nicolás Esquibel. A las 7 llega “Habrá Consecuencias”, con Ari Lijalad, Emi Pizarro, Fernando Alonso, María Cafferata y Francisco Pesky, para recorrer la actualidad desde primera hora.

A las 10 aparece “El Pase”, uno de los espacios centrales de la programación, con una mesa integrada por Roberto Navarro y periodistas y columnistas de El Destape. Allí participan, entre otros, Nicolás Lantos, Cande Botto, Alfredo Zaiat, Adrián Murano, Alan Longy, Nino Luzzani, Ari Lijalad, Matías Mowszet, Nora Bär, Fernando Alonso, Gabriel Sued, Noelia Barral Grigera, Fernando Cibeira, Mariano Martín y Ezequiel Fernández Moores.

Durante la tarde se suceden distintas propuestas. “Verdades Afiladas” cuenta con Adrián Murano, Carla Pelliza, Lu Espíndola, Fede Lamas, Fabiana Solano, Gino Viglianco, Sofía Solari Arena y Rodrigo Núñez. Luego llega “Maldita Suerte”, con Matías Colombatti, Gaby Delelisi, Oriane Fléchaire y Gerardo Delelisi.

También forma parte de la programación “Palo y Zanahoria”, conducido por Mariano Martín, Giselle Tepper, Alexis Szewczyk, Fernando Cibeira y Franco Mizrahi. Más tarde, “El Pase de la Tarde” reúne a Nicolás Lantos, Cande Botto, Matías Mowszet, Carla Pelliza, Fernando Soriano, Rodrigo Núñez, Alan Longy y Gerardo Delelisi.

La grilla se completa con espacios específicos como “Batalla Cultural”, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera, y propuestas vinculadas al deporte. Los lunes está “SAD. Siempre al Diez”, con Ezequiel Fernández Moores, y los jueves “Cancha Embarrada”, con Franco Formoso.

Los viernes, la programación incluye “Fin”, con Gerardo Delelisi, y “Al infinito y más allá”, con Nora Bär. Los fines de semana, “Finde 1070”, con Nico Esquibel, ocupa la programación de sábados y domingos.

El Destape Radio nació con la intención de sumar una voz propia al escenario mediático argentino. Desde aquel 17 de septiembre de 2018, la radio fue incorporando programas, periodistas y formatos hasta convertirse en una parte central del proyecto de El Destape. Hoy, ocho años después, continúa con una programación que combina información, análisis, humor, cultura y deportes y que mantiene abierta aquella apuesta inicial por construir un medio desde la comunidad para dar lugar a voces contestatarias.