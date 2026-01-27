Exsnowboarder olímpico canadiense se declara no culpable de cargos de narcotráfico en EEUU

Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en un capo del contrabando de cocaína vinculado a múltiples asesinatos relacionados con el narcotráfico, llega esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense acusado de ser un capo asesino del tráfico de ‍cocaína, se declaró no ⁠culpable el lunes de los 17 delitos graves que se le imputaban en dos acusaciones presentadas ante un gran jurado estadounidense.

Wedding, de 44 años, se declaró no culpable durante su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Santa Ana, California, varios días después de ser detenido en Ciudad de México y trasladado en avión a Estados Unidos bajo custodia ‌del FBI, tras varios años prófugo.

El juez de ⁠instrucción John Early ordenó que Wedding ⁠permanezca bajo custodia federal sin fianza a la espera de nuevos procedimientos. El 11 de febrero se celebrará una reunión ‍sobre el estado de la causa y el 24 de marzo se fijará la fecha ⁠del juicio preliminar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Wedding está acusado ‌de dirigir una red transnacional de narcotráfico en colaboración con el cártel mexicano de Sinaloa para transportar cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a través de México hasta Estados Unidos y Canadá.

Estaba en la lista de ‌los "10 más ‌buscados" del FBI, y el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención o condena.

Poco después de la detención de Wedding, el Director ​del FBI, Kash Patel, describió al exatleta como "el mayor narcotraficante de los tiempos modernos", comparándolo con capos de la droga tan conocidos como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar.

Wedding, que compitió por Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en 2002, fue acusado de 17 delitos graves, ‍entre ellos conspiración para distribuir cocaína, conspiración para cometer asesinato y conspiración para manipular a un testigo.

Los fiscales le acusan de ordenar varios asesinatos relacionados con el narcotráfico, entre ellos el de un testigo del gobierno estadounidense asesinado en Colombia ​en enero de 2025 antes de que pudiera declarar contra Wedding, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Si es declarado culpable de ​los cargos más graves que se le imputan, Wedding podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua.

Con información de Reuters