Reino Unido quiere reforzar la defensa de sus satélites ante las crecientes amenazas espaciales

FOTO DE ARCHIVO: Un recorrido por los Fylingdales de la RAF en North Yorkshire, Reino Unido

oct (Reuters) -Reino Unido está construyendo sensores para contrarrestar los láseres que adversarios podrían utilizar para cegar satélites o interceptar e interrumpir comunicaciones, según informó el viernes el Gobierno británico.

El Gobierno indicó que gastará unas 500.000 libras (672.750 dólares) en el proyecto, en el que participan el Comando Espacial de Reino Unido y la Agencia Espacial de Reino Unido.

Una revisión de la seguridad encargada por el Gobierno británico y publicada este verano boreal afirmaba que Reino Unido necesita urgentemente reforzar las defensas de los sistemas espaciales militares a medida que los adversarios mejoran sus propias capacidades de ataque en el espacio.

La Revisión Estratégica de la Defensa pedía que Reino Unido invirtiera en sus propias capacidades de ataque espacial, junto con redes de inteligencia y navegación, así como comunicaciones por satélite.

Los ejércitos dependen de los satélites para las comunicaciones, la vigilancia y los datos de orientación de soldados, buques de guerra y armas. Sin sus activos espaciales, los ejércitos occidentales "no pueden comprender, moverse, comunicarse y luchar eficazmente", dijo el miércoles el general Paul Tedman, jefe del Comando Espacial de Reino Unido, durante una visita a la estación de radar de la RAF de Fylingdales.

Los responsables espaciales europeos y de otros ejércitos occidentales advierten del aumento de la actividad hostil en el espacio, que podría perturbar las operaciones de las fuerzas terrestres y marítimas.

"Tienes que ser capaz de proteger tus sistemas en el espacio", dijo Tedman en RAF Fylingdales, que proporciona alerta de misiles y vigilancia espacial a Estados Unidos y Reino Unido.

Aunque Estados Unidos domina el gasto público en espacio a escala mundial, Francia y Alemania fueron los dos países europeos que más gastaron en este campo el año pasado, según la consultora Novaspace, en Francia.

La semana pasada, el ministro de Defensa alemán advirtió de la creciente amenaza que representa Rusia y anunció que Berlín invertirá 35.000 millones de euros (41.090 millones de dólares) en seguridad espacial en los próximos cinco años.

Las iniciativas de Francia relacionadas con el espacio incluyen liderar una inversión de 1.500 millones de euros en Eutelsat, un competidor francés del servicio de comunicaciones por satélite Starlink de Elon Musk.

Con información de Reuters