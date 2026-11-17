El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó este martes de la Asamblea General 2026 del Consejo Económico y Social, que se desarrolló desde las 9 en el Paseo Cultural Castro Barros, con representantes de distintos sectores de la actividad provincial. Durante el encuentro, el mandatario remarcó la necesidad "debatir y aportar propuestas" para la provincia.

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La reunión convocó a referentes del ámbito empresarial, comercial, productivo, sindical, cooperativo, social y universitario, con el objetivo de fortalecer un espacio de intercambio y participación para debatir propuestas vinculadas con el desarrollo de la provincia.

A través de sus redes sociales, Quintela destacó la importancia de la convocatoria y sostuvo: "En la apertura de la Asamblea General 2026 del Consejo Económico y Social, reafirmé la importancia de fortalecer este espacio de participación, donde los sectores sociales, sindicales, empresariales, académicos y políticos pueden debatir y aportar propuestas para nuestra provincia".

En ese sentido, el mandatario se refirió al contexto económico nacional y al papel del Estado en el acompañamiento de los distintos sectores. "En un contexto nacional complejo, necesitamos más diálogo, compromiso y una sociedad protagonista. El Estado tiene que ser fuerte y acompañar a quienes producen y trabajan, garantizar derechos y generar oportunidades", remarcó.

Finalmente, el gobernador planteó la necesidad de construir políticas públicas a partir del intercambio entre los distintos actores sociales: "Estoy convencido de que las mejores políticas públicas se construyen colectivamente, pensando siempre en el bienestar de los riojanos y las riojanas".

La convocatoria para mejorar el empleo local

Según medios locales, Quintela convocó a representantes e instituciones de diversos ámbitos a acercar una síntesis de sus principales dificultades con el fin de impulsar políticas públicas frente al complejo escenario financiero.

Así el gobernador remarcó la necesidad de escuchar cada sector para identificar prioridades y generar herramientas, el mandatario cuestionó con dureza el modelo del Gobierno nacional al asegurar que sus medidas perjudican a las provincias y favorecen a ciertos grupos concentrados: "No se beneficia el pueblo de la República Argentina".

En cuanto a la actividad minera y una eventual reunión de gobernadores y ministros en Mendoza, el jefe provincial indicó que carecía de información respecto a una posible invitación. No obstante, expresó su preocupación por el rumbo de la política extractiva y recalcó que esta debe garantizar que la explotación de los recursos naturales beneficie de manera directa a las provincias y a sus habitantes.

Finalmente, el mandatario valoró como positiva y enriquecedora la reciente visita del papa León XIV al país, señalando que dejó un mensaje y un camino a seguir y analizó la coyuntura del espacio opositor, instó a fortalecer la militancia y trabajar de forma conjunta para recomponer el movimiento: "Yo trabajo por la unidad del peronismo y la unidad del pueblo".