Zelenski visitará Suecia el miércoles para mantener conversaciones sobre defensa

22 oct (Reuters) -El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitará Suecia el miércoles para reunirse con el primer ministro, Ulf Kristersson, en la ciudad de Linkoping, donde ambos dirigentes visitarán una empresa, informó el Gobierno sueco en un comunicado.

"El primer ministro y el presidente Zelenski ofrecerán una rueda de prensa conjunta para presentar las novedades relativas a las exportaciones de defensa", dijo el Gobierno sueco.

El comunicado no indicaba qué empresa tenían previsto visitar los dos líderes y un portavoz de la oficina del primer ministro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Linkoping es el centro de fabricación del contratista de defensa Saab , fabricante del caza JAS 39 Gripen, el avión de vigilancia GlobalEye, sistemas de misiles, armas de infantería antitanque y otros equipos.

A principios de este mes, Kristersson dijo que él y Zelenski habían discutido el interés de Kiev en el avión de combate JAS Gripen de Saab en una reunión de líderes europeos en Copenhague.

Un portavoz de Saab remitió el miércoles todas las preguntas relacionadas con el evento al Gobierno.

Con información de Reuters