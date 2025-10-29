Ucrania lanza drones contra Moscú por tercera noche consecutiva, según Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de la Guardia Nacional de Rusia patrullan la plaza Roja cerca de la Catedral de San Basilio en el centro de Moscú, Rusia

ters) -Ucrania envió drones hacia Moscú por tercera noche consecutiva y apuntó a varias otras regiones rusas, interrumpiendo el tráfico aéreo en todo el país y amenazando una planta industrial en el sur de Rusia, dijeron las autoridades rusas el miércoles.

Las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron un total de 100 drones ucranianos durante la noche, seis de ellos en la región de Moscú y 13 sobre regiones fronterizas, informó el Ministerio de Defensa ruso en la aplicación de mensajería Telegram.

En los últimos meses, Kiev ha seguido atacando Moscú y otras regiones rusas con drones de largo alcance, alegando que el objetivo es atacar activos militares e industriales, minar la economía de guerra rusa y mostrar a los rusos que el conflicto ya no está lejos.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobyanin, dijo en Telegram que los ataques contra Moscú se produjeron en varias oleadas.

El organismo de control de la aviación rusa Rosaviatsiya dijo que tres de los cuatro aeropuertos de Moscú, y varios otros en todo el país, se cerraron brevemente por razones de seguridad.

Ucrania también lanzó varios drones contra la zona industrial de Budyonnovsk, en la región rusa de Stavropol, según informó en Telegram el gobernador de la región, Vladimir Vladimirov. El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus unidades derribaron dos drones sobre la región, situada en el sur del país.

El ataque no causó daños "significativos" y no hubo víctimas, dijo Vladimirov en la aplicación de mensajería Telegram.

Según medios ucranianos, entre ellos el medio RBK-Ucrania, Kiev atacó la planta química de Stavrolen, en la zona de Budyonnovsk, perteneciente al grupo ruso Lukoil .

Según medios rusos y ucranianos, Stavrolen es uno de los principales productores rusos de polietileno y polipropileno.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones sobre el ataque a Stavrolen. El gobernador de Stavropol no reveló qué fue atacado en Budyonnovsk.

Rusia suele dar pocos detalles sobre los efectos de los ataques ucranianos en su territorio, a menos que afecten a civiles o infraestructuras civiles.

En las dos noches anteriores, las unidades rusas destruyeron 35 drones ucranianos sobre la región de Moscú, según informó el Ministerio de Defensa ruso. No se informó de daños.

Con información de Reuters